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Diyarbakır’da çalınan iş makinesi Şanlıurfa’da bulundu

14.02.2021 11:47 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’da çalınan iş makinesi Şanlıurfa’da bulundu

Diyarbakır’da çalınan kepçe, polisin kamera kayıtlarını incelemesi sonucu Şanlıurfa’da bulundu.Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde 2 Şubat Salı gecesi saat 23.30 sıralarında çalınan kepçenin Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine getirilmiş olma ihtimaline karşı Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı.

Diyarbakır’da çalınan kepçe, polisin kamera kayıtlarını incelemesi sonucu Şanlıurfa’da bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde 2 Şubat Salı gecesi saat 23.30 sıralarında çalınan kepçenin Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine getirilmiş olma ihtimaline karşı Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Yapılan çalışmada yol üzerindeki mobese kameraları incelendi. Kamera kayıtlarından çalıntı kepçeye benzeyen bir iş makinesinin Viranşehir’den Şanlıurfa istikametine götürüldüğü belirlendi. Çevredeki kırsal mahallelerde araştırma yapan Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Siverek ilçesine bağlı Direkli kırsal Mahallesinde çalıntı kepçeye benzeyen bir iş makinesi olduğunu belirledi. Caminin arkasındaki boş arsaya park edilmiş kepçeden şüphelenen polis ekipleri, olay yerine jandarma ekiplerini çağırdı. Kepçe üzerinde inceleme yapan jandarma ekipleri plaka, şase ve motor numaralarının çalıntı kepçe ile uyuştuğunu tespit etti. Kepçe, Diyarbakır’daki sahibine teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Diyarbakır’da çalınan iş makinesi Şanlıurfa’da bulundu

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