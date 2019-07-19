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Diyarbakır’da cami yıkımı ve sahabe İyaz bin Ganem Caddesi isminin değiştirilme girişimine tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 15:03 | Son Güncelleme

Diyarbakır’daki bir grup Sivil Toplum Temsilcisi (STK), düzenledikleri basın açıklamasıyla HDP’li Büyükşehir Belediyesi’nin son günlerde ki cami yıkımı sahabe İyaz bin Ganem Caddesi’nin isminin değiştirilme girişimlerine tepki gösterdi.Yenişehir ilçesinde bulunan Yeşil Cami önünde toplanan ve burada cuma namazı kılan grup daha sonra Büyükşehir Belediyesi önünde toplanarak basın açıklaması gerçekleştirdi.

Diyarbakır’daki bir grup Sivil Toplum Temsilcisi (STK), düzenledikleri basın açıklamasıyla HDP’li Büyükşehir Belediyesi’nin son günlerde ki cami yıkımı sahabe İyaz bin Ganem Caddesi’nin isminin değiştirilme girişimlerine tepki gösterdi.
Yenişehir ilçesinde bulunan Yeşil Cami önünde toplanan ve burada cuma namazı kılan grup daha sonra Büyükşehir Belediyesi önünde toplanarak basın açıklaması gerçekleştirdi. Toplanan grup adına basın açıklamasını okuyan İlim, Ahlak ve Kardeşlik Derneği üyesi Mücahit Koyuncu, Diyarbakır halkının hassasiyetleri ile oynanılmaması gerektiğini söyledi. Koyuncu, "Girilen bu yanlış yoldan derhal dönülmelidir. Halka hizmet ile yükümlü olan belediyeler, toplumu provoke edecek faaliyetlerde bulunmamalıdır. Büyükşehir Belediyesi, camilerin yıkılmayacağı konusunda kamuoyuna net ve tatmin edici açıklama yapmalıdır. Alınan kararı savunma gibi yola tevessül edilmemelidir. Kamuoyunun beklentisi, bu yanlış kararın bir an önce düzeltilmesidir. Diyarbakır fatihi büyük sahabeden İyaz bin Ganem başta olmak üzere İslam büyüklerine saygısızlık veya düşmanlık gibi algılanacak pratiklerden kaçınılmalı, İslam’ın kutsallarına dokunulmamalıdır" dedi.

"Mazlum halka hizmet etmek, sizin en büyük vazifenizdir"
Yetkililere de çağrıda bulunan Koyuncu, "Bulunduğunuz makamlar halka hizmet makamlarıdır. Halkı dönüştürecek, bir kentin kimliğini değiştirecek değirmenler değildir. Müslüman halkın huzurunu bozacak, kaosa neden olacak, yüreğini acıtacak eylemlerden kaçının. Bu halkın sizden beklentisi onlara hizmet götürmeniz, kalkınmasını sağlamanızdır. Her anlamda ötekileştirilmiş bu mazlum halka hizmet etmek, sizin en büyük vazifenizdir"diye konuştu.
Grup, daha sonra belediye önüne siyah çelenk bıraktı.
"Camiye uzanan eller kırılsın", "Sahabeye uzanan eller kırılsın", "Zalimler için yaşasın cehennem" şeklindeki sloganlarının ardından grup, sessizce dağıldı.

Diyarbakır’da cami yıkımı ve sahabe İyaz bin Ganem Caddesi isminin değiştirilme girişimine tepki

Diyarbakır’da cami yıkımı ve sahabe İyaz bin Ganem Caddesi isminin değiştirilme girişimine tepki

Diyarbakır’da cami yıkımı ve sahabe İyaz bin Ganem Caddesi isminin değiştirilme girişimine tepki

Diyarbakır’da cami yıkımı ve sahabe İyaz bin Ganem Caddesi isminin değiştirilme girişimine tepki

Diyarbakır’da cami yıkımı ve sahabe İyaz bin Ganem Caddesi isminin değiştirilme girişimine tepki

Diyarbakır’da cami yıkımı ve sahabe İyaz bin Ganem Caddesi isminin değiştirilme girişimine tepki

Diyarbakır’da cami yıkımı ve sahabe İyaz bin Ganem Caddesi isminin değiştirilme girişimine tepki

Diyarbakır’da cami yıkımı ve sahabe İyaz bin Ganem Caddesi isminin değiştirilme girişimine tepki

Diyarbakır’da cami yıkımı ve sahabe İyaz bin Ganem Caddesi isminin değiştirilme girişimine tepki

Diyarbakır’da cami yıkımı ve sahabe İyaz bin Ganem Caddesi isminin değiştirilme girişimine tepki

Diyarbakır’da cami yıkımı ve sahabe İyaz bin Ganem Caddesi isminin değiştirilme girişimine tepki

Diyarbakır’da cami yıkımı ve sahabe İyaz bin Ganem Caddesi isminin değiştirilme girişimine tepki

Diyarbakır’da cami yıkımı ve sahabe İyaz bin Ganem Caddesi isminin değiştirilme girişimine tepki

Diyarbakır’da cami yıkımı ve sahabe İyaz bin Ganem Caddesi isminin değiştirilme girişimine tepki

Diyarbakır’da cami yıkımı ve sahabe İyaz bin Ganem Caddesi isminin değiştirilme girişimine tepki
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