Diyarbakır’da Cami Yıkma Tartışması

Büyükşehir ve Kayapınar Belediyeleri Diyarbakır’daki camiler hakkında yıkım kararı aldı mı almadı mı? Diyarbakırlılar bir haftadır bu sorunun yanıtını arıyor. HDPli belediyelerle İslami kesimi karşı karşıya getiren bu tartışmaya belediye başkanları da katıldı.Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ile Kayapınar Belediye Başkanı Kezban Yılmaz, kameraların karşına geçerek iddiaları yanıtladı. İlk sözü alan Yılmaz, Kayapınar ilçesindeki ibadet alanları hakkında bilgi verdi. Camilerin yıkılmayacağını söyleyen Yılmaz, “Kayapınar ilçesi sınırları içerisinde uygulama imar planında toplamda 165 bin 770 metrekarelik alanda alanı 534 m2 ile 13163 m2 arasında değişen toplam 46 adet cami alanı bulunmaktadır. Mahabad Bulvarı’nın alt kısmında 19 adet, Örfioğlu planlama sınırları dahilinde 10 adet, Mahabad bulvarının üst kısmında 9 adet, Üçkuyular planlama bölgesinde ise 8 adet ibadet alanı planlanmıştır. Kayapınar Belediyesi’ne 2016 yılında kayyım atanmasından sonra çeşitli tarihlerde ilçenin imar sınırları içerisinde 1 otopark alanı ve 7 yeşil alan olarak planlanan toplam 8 parselin plan değişikliği yapılarak ibadet alanına dönüştürüldü. Bu 8 parselden 4 tanesi üzerinde inşa edilen ve kaba inşaatı bitmiş olan ve ince işler boyutuna gelmiş olan yapılarla ilgili Büyükşehir Belediyesi meclisince herhangi tasarrufa gidilmemiştir. Diğer 4 parselde ise herhangi bir inşaat olmadığı halde 31 Mart seçimlerinden hemen sonra alelacele temel betonu dökülmüştür” dedi.

Cami inşaatlarıyla ilgili fotoğraf ve görüntülerin de paylaşıldığı basın toplantısında daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı söz aldı. Bazı kesimlerin, bu iddialar üzerinden provokasyon yaptığını savunan Mızraklı, şöyle konuştu: “Bazı yerlerde temel seviyesinde olan yerlerde bir buçuk ayın içerisinde hızlı bir şekilde yapılan inşaat yapıldı. Bu fotolar bu sabah çekildi. İki yerde cami inşaatına hız verdiler. Bunun yerine de cami yıkıyorlar demeyi düşünmüşler. Üsküdar'da cami yıkılırken sesi hiç çıkmayanlar, başka yerlerde cami satışı yapanların bugün bu yaklaşımla gelmeleri düşündürücüdür. Buyursunlar hukuka, hukukun önünde de gerekli hesaplaşmayı da yapıyoruz. HDP'li belediyelerin de inanç konusunda hassasiyeti de herkesin malumudur. Herkesin yaslanması gereken başlık hukuk ve adalettir. Bunların yetmezliği varsa vicdandır. Kötü bir şekilde propaganda alanına dönüşmesin. Buraya bir nokta konulsun. İkincil sonuçlar elde etmek istiyorlarsa bu oyuna gelmeyiz. Bu tür provokatif zihniyetin geçmişte ne yaptığı da çok açıktır. Bizim yerel yönetimler olarak, hukuk, yasa neyse o çerçevede çalışmalarımız sürecektir.”