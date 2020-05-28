Diyarbakır’da Camilerde Yeni Dönem Hazırlığı

Yıkama işleminin ardından bu kez avlu kimyasal maddelerle dezenfekte edildi. Camideki temizlik devam ederken, kent sakinleri de camiyi ziyaret etmeyi ihmal etmedi. VOA Türkçe’ye konuşan ziyaretçiler, caminin yeniden Cuma namazlarına açılmasına farklı tepkiler gösterdi. Mehmet İnce, virüs tehdidinin tam olarak ortadan kalkmadan camilerin açılmasının doğru olmadığını belirterek, “Alınan karar yanlış çünkü öğle ve ikindi namazları çok kalabalık oluyor. Bu da cemaatte sıkıntı yaratabilir” dedi.

Ancak karardan memnun olanlar da vardı. Musa Yeşiltaş, yeniden toplu ibadet edilecek olmasından mutlu olduğunu ifade ederek, “Kendimi mutlu hissediyorum. Cami, cemaat, imam ile beraber namaz kılmanın hem sevabı fazladır hem de Müslümanlar arasında birliği, beraberliği kuvvetlendiriyor. Bu vesile ile kendimi mutlu hissediyorum” diye konuştu.

Kararı memnuniyetle karşılayan Gülşen Baran ise şunları söyledi: “Ben de bu karardan mutluyum çünkü İslamiyet güzel bir şeydir, ahlaktır, düzendir. Bizim için çok önemlidir. Biz bir aydır içerdeyiz, çok şeylerden uzak durduğumuzu hissediyorum. Çok mutlu olurum, açılsın camiler. Düzen bunların üzerinde kuruluyor” şeklinde konuştu.

Temizlik çalışmalarına refakat eden Sur İlçe Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu ise cuma namazına gelecekleri uyardı. Alınacak önlemlere uyulması çağrısı yapan Fakirullahoğlu şöyle konuştu: “Avluları açık olan alanlarda cuma namazı kılınacak. Cuma namazı ile alakalı vatandaşlarımızdan bir anlayış bekliyoruz. Mutlaka bütün vatandaşlarımız Cuma namazını kılmak isteyeceklerdir ama biz burada hatırlatmak adına 65 yaş üzeri 20 yaş altı vatandaşlarımızın dışarıya çıkması ile alakalı kısıtlamadan dolayı gelmemeleri gerektiğini bildirelim. Hastalık belirtileri olan varsa, onların da cumaya gelmemelerini talep ediyoruz. Vatandaşlar geldikleri zaman maskelerini takmaları, seccadeleri kendileri getirmelerini, sosyal mesafeye riayet etmeleri konusunda hem bizlere hem de görevlilere yardımcı olmalarını talep ediyoruz.”

