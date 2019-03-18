Diyarbakır’da Cenaze Gerilimi

Tekirdağ Cezaevinde bulunan ve intihar eden hükümlü Zülküf Gezen’in cenazesi Diyarbakır’da polis tarafından toprağa verildi. Mezarlığı ziyaret etmek isteyen gruplara polis tazyikli suyla müdahale etti. Zülküf Gezen’in cenazesi uçakla Diyarbakır’a getirildi. Ancak polis cenazeyi ailesine vermeyerek, Yeniköy Mezarlığında toprağa verdi. Sabah saatlerinde ise HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ile partililer mezarı ziyaret etmeye karar verdi. Mezarlık çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan polis, kimseyi yaklaştırmadı. Mezarlık çevresinde toplanan grupları uyaran polis dağılmalarını istedi. Ancak dağılmayan gruplara polis tazyikli suyla müdahale etti. Sokak aralarına dağılarak gösterilerini sürdüren gruplara polis burada müdahale etti. Müdahaleler sırasında gözaltına alınanlar oldu. Müdahale sürerken HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ve milletvekilleri de mezarlığa geldi. Mezarlığa girmek isteyen Temelli ve beraberindekilere izin verildi. Ancak birlikte girmek isteyen gruba yine izin verilmedi. Grubun ısrar etmesi üzerine polis bir kez daha tazyikli suyla müdahale etti.

Temelli ve beraberindekiler mezarlığın ardından, Gezen ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Burada bir açıklama yapan Temelli, Adalet Bakanlığı’nın sorumluluğunu yerine getirmediğini savundu. Temelli, “Bu meşru talebi görmeyerek, yasaları ihlal ederek suç işliyorsunuz. Açlık grevindeki insanlar bu barışçıl eylemle seslerini size duyurmaya çalışırken, biz de ‘Kimse yaşamını yitirsin istemiyoruz’ dedik. Ama maalesef dün bir hükümlü cezaevinde yaşamını yitirdi. Eğer Adalet Bakanlığı üzerine düşen sorumluluğun gereğini yerine getirseydi, arkadaşımız yaşıyor olacaktı. Şimdi başka ölümlerin olmaması için bir an önce Adalet Bakanlığı üzerine düşeni yapmak zorundadır. Bugün 800’e yakın defadır avukatlar İmralı’ya gitmek için, Sayın Öcalan’la görüşmek için başvuruyorlar. Her seferinde hiçbir haklı gerekçeye dayanmayan bir şekilde bu başvuru reddediliyor. Her seferinde bir bahane uyduruluyor. Artık bahane uydurulmasın. Artık bir başka insanı daha cezaevinde yitirmek istemiyoruz. Leyla Güven'i kaybetmek istemiyoruz” dedi.