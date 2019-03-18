Diyarbakır’da Cenaze Gerilimi

Tekirdağ Cezaevinde bulunan ve intihar eden hükümlü Zülküf Gezen’in cenazesi Diyarbakır’da polis tarafından toprağa verildi. Mezarlığı ziyaret etmek isteyen gruplara polis tazyikli suyla müdahale etti.
Zülküf Gezen’in cenazesi uçakla Diyarbakır’a getirildi. Ancak polis cenazeyi ailesine vermeyerek, Yeniköy Mezarlığında toprağa verdi. Sabah saatlerinde ise HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ile partililer mezarı ziyaret etmeye karar verdi. Mezarlık çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan polis, kimseyi yaklaştırmadı. Mezarlık çevresinde toplanan grupları uyaran polis dağılmalarını istedi. Ancak dağılmayan gruplara polis tazyikli suyla müdahale etti.
Sokak aralarına dağılarak gösterilerini sürdüren gruplara polis burada müdahale etti. Müdahaleler sırasında gözaltına alınanlar oldu. Müdahale sürerken HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ve milletvekilleri de mezarlığa geldi. Mezarlığa girmek isteyen Temelli ve beraberindekilere izin verildi. Ancak birlikte girmek isteyen gruba yine izin verilmedi. Grubun ısrar etmesi üzerine polis bir kez daha tazyikli suyla müdahale etti.
Temelli ve beraberindekiler mezarlığın ardından, Gezen ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Burada bir açıklama yapan Temelli, Adalet Bakanlığı’nın sorumluluğunu yerine getirmediğini savundu. Temelli, “Bu meşru talebi görmeyerek, yasaları ihlal ederek suç işliyorsunuz. Açlık grevindeki insanlar bu barışçıl eylemle seslerini size duyurmaya çalışırken, biz de ‘Kimse yaşamını yitirsin istemiyoruz’ dedik. Ama maalesef dün bir hükümlü cezaevinde yaşamını yitirdi. Eğer Adalet Bakanlığı üzerine düşen sorumluluğun gereğini yerine getirseydi, arkadaşımız yaşıyor olacaktı. Şimdi başka ölümlerin olmaması için bir an önce Adalet Bakanlığı üzerine düşeni yapmak zorundadır. Bugün 800’e yakın defadır avukatlar İmralı’ya gitmek için, Sayın Öcalan’la görüşmek için başvuruyorlar. Her seferinde hiçbir haklı gerekçeye dayanmayan bir şekilde bu başvuru reddediliyor. Her seferinde bir bahane uyduruluyor. Artık bahane uydurulmasın. Artık bir başka insanı daha cezaevinde yitirmek istemiyoruz. Leyla Güven'i kaybetmek istemiyoruz” dedi.
Bu arada olayla ilgili bir basın açıklaması yapan Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın intihar olduğunu doğruladı. Savcılık olayın 'Tecride karşı fedai eylemi' iddialarının doğru olmadığını belirterek, şu görüşlere yer verdi; “16.03.2019 günü saat 23.57 sıralarında Tekirdağ 2 No'lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, PKK silahlı terör örgütü hükümlüsü olarak barındırılan Zülküf Gezen'in kendisini koğuş banyosunda çamaşır ipi ile asmak suretiyle intihar ettiğinin tespit edilerek bilgi verilmesi üzerine derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. İcra edilen soruşturma kapsamında; banyodan gelen sesler üzerine müteveffa ile aynı koğuşta bulunan diğer iki hükümlünün, şahsı ipten aldıktan sonra kurum idaresini haberdar ettiği, kurumda hazır bulunan 112 Acil ekibinin şahsa derhal müdahale ettiği ancak şahsın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Müteakiben adı geçenin cenazesi hastaneye kaldırılmış ve cumhuriyet savcısı nezaretinde otopsi işlemi icra edilmiş, olaya tanık olan iki hükümlünün de ifadeleri alınmıştır. Olayla ilgili olarak soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Bir kısım internet sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında ifade edildiği gibi sözde 'tecride karşı fedai eylemi' söz konusu değildir."
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