Diyarbakır’da Cenaze Gerilimi

Temelli ve beraberindekiler mezarlığın ardından, Gezen ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Burada bir açıklama yapan Temelli, Adalet Bakanlığı’nın sorumluluğunu yerine getirmediğini savundu. Temelli, “Bu meşru talebi görmeyerek, yasaları ihlal ederek suç işliyorsunuz. Açlık grevindeki insanlar bu barışçıl eylemle seslerini size duyurmaya çalışırken, biz de ‘Kimse yaşamını yitirsin istemiyoruz’ dedik. Ama maalesef dün bir hükümlü cezaevinde yaşamını yitirdi. Eğer Adalet Bakanlığı üzerine düşen sorumluluğun gereğini yerine getirseydi, arkadaşımız yaşıyor olacaktı. Şimdi başka ölümlerin olmaması için bir an önce Adalet Bakanlığı üzerine düşeni yapmak zorundadır. Bugün 800’e yakın defadır avukatlar İmralı’ya gitmek için, Sayın Öcalan’la görüşmek için başvuruyorlar. Her seferinde hiçbir haklı gerekçeye dayanmayan bir şekilde bu başvuru reddediliyor. Her seferinde bir bahane uyduruluyor. Artık bahane uydurulmasın. Artık bir başka insanı daha cezaevinde yitirmek istemiyoruz. Leyla Güven'i kaybetmek istemiyoruz” dedi.