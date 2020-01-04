Diyarbakır'da "çiftlik" dolandırıcılığı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, çiftçilerin büyükbaş hayvan alımı bahanesiyle dolandırıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan M.A, İ.A. ve M.M, jandarmaya başvurarak, M.A. tarafından dolandırıldıkları gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Hayvan ticaretiyle uğraştığını söyleyen M.A'nın Gündüz Mahallesi'nde çiftlik kiraladığını anlatan çiftçiler, kendilerinden 297 büyükbaş hayvan satın alan M.A'nın bedelin sadece bir kısmını ödediğini belirtti.

Bir süre sonra çiftliği boşaltan M.A'ya ulaşamadıklarını kaydeden çiftçilerin şikayeti üzerine jandarma ekiplerince yapılan araştırmada, geçen yıl mayıs ayında göstermelik çiftlik kiralayan M.A'nın geçen hafta büyükbaş hayvanları alarak çiftliği terk ettiği tespit edildi.

M.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

