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Diyarbakır’da Çiğ Köfte Mesaisi

24.04.2022 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güneydoğuluların değişmez damak tatlarından olan çiğ köfte, Ramazan ayında onlarca kişi için ek gelir oluyor. Geçen yıla nazaran fiyatlar artsa da, çiğ köfteye talep hala yüksek

Diyarbakır’da Çiğ Köfte Mesaisi

Güneydoğuluların değişmez damak tatlarından olan çiğ köfte, Ramazan ayında onlarca kişi için ek gelir oluyor. Geçen yıla nazaran fiyatlar artsa da, çiğ köfteye talep hala yüksek.

Ramazan ayıyla birlikte özellikle kentin işlek caddelerinde kurulan seyyar tezgahların sayısı göze görülür şekilde artıyor. Neredeyse her köşe başına akşama doğru kurulan tezgahlarda, bölgenin değişmez damak tatlarından çiğköfte yoğruluyor.

Bulgur ve kıyma etin, domates sos ve pul biberle yoğrulmasıyla yapılan çiğ köfte, yılın her ayında rağbet görüyor. Ramazan aylarında ise insanların sofralarından eksik etmediği bir yiyecek. Ramazan aylarında her cadde ve sokakta çiğköfte tezgâhı görmek mümkün. Bunlardan biri de Sur içindeki Aydın Kıran’ın tezgahı.

Kıran iftara 4 saat kala hazırlıklara başlıyor. Önce çiğ köfteyle birlikte servis edilen salata, domates, marul, salatalık, turp gibi garnitürleri hazırlıyor. Ardından da büyük bir tencereye malzemeleri koyarak yoğurmaya başlıyor. Dışardan kolay görünse de aslında oldukça zor bir işlem. Tamamen fiziki güç isteyen yoğurma iki saate yakın sürüyor. Bulgur ve et yenecek kıvama gelene kadar yoğruluyor.

Kıran da saatlerce yoğurduktan sonra müşterilerine servis yapmaya başlıyor. İftar yaklaştıkça gelenlerin sayısı artıyor.

Çiğköfteyi yoğurduktan sonra VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Kıran, günde yaklaşık 8 kilo yoğurduğunu söyledi. Çiğköftenin ek gelir olduğunu ifade eden Kıran, şöyle konuştu: “Normalde özel günlerimizde de var ama Ramazan'da her gün var. Ekonomik krizden dolayı Ramazan'da da yapıyoruz biraz katkımız olsun hem arkadaşlarımıza hem kendimize. Sıkıntılı günler geçiriyoruz. Bu da bizim için bir ek gelirdir. Ramazan aylarında talep yüzde 80 artıyor çünkü Diyarbakırlılar’ın sofralarının olmazsa olmazıdır. İmkanlar dahilinde herkes alıyor. Ortalama 8 kilo bulgur kullanıyorum. İlk haftalarda bayağı yoğun talep var ama sonra azalıyor. Ekonomi ile alakalı olan bir şey. İnsanların her gün çiğ köfte götürme şansı yok gittikçe düşüyor satışlarımız.”

Sur içinde çiğ köfte tezgahı açan bir isim de Şaban Nazlıcan. Gazi Caddesi üzerinde lokanta işleten Nazlıcan da Ramazan aylarında menüsüne çiğköfteyi de ekliyor. İftar saatine yakın tezgahını açan Nazlıcan, bütün dikkatini yoğurduğu çiğköfteye veriyor. Nazlıcan da günde yaklaşık 8 kilo çiğköfte yoğurarak hem lokantaya gelen müşterilerine hem de yoldan geçenlere servis ediyor. Bir yandan çiğ köfte yoğuran bir yandan VOA Türkçe’ye konuşan Nazlıcan, çiğ köfteye talebin Ramazan ayında arttığını vurguladı. Çiğ köftenin de ekonomik krizden etkilendiğini ifade eden Nazlıcan, “Benim lokanta var, lokantada müşterilerime ikram ediyorum. Tabii bu arada dostlarımız da mahrum kalmasın diye fazlasıyla yapıyoruz. Dışarıda vatandaşlara da satıyoruz. Çiğ köfte alışılagelmiş bir olaydır. Her Ramazan ayında her köşede insanlar, talep olduğundan dolayı, çiğ köfte yoğurur. Yemekten önce bir sıkım çiğ köfte ile iftar açmak insanı cezbediyor. Ben günde malzeme ile beraber ortalama 8 kilo yapıyorum. Çok yoğun talep var ama bu sene ekonomik durumlarından dolayı biraz azaldı. Biz de ona göre fiyat belirledik. Ramazan’ı başında 30 lira ile başladık, insanlar sorup geçiyordu 25 TL'ye indirdik insanlar rağbet ediyorlar” dedi.

Yüksek fiyata rağmen talep var

Çiğ köfte almak için beklerken VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan vatandaşlar, özellikle Ramazan ayında çok tükettiklerini söyledi. Fiyat artışlarını anlayışla karşılayan vatandaşlar, bu damak tadından vazgeçmeye niyetli değil. Acı olması nedeniyle herkesin yiyemediği çiğköftenin porsiyon fiyatı ramazan ayı içinde 30 liradan 25’e indi.

Bu arada çiğ köftenin hangi kentin damak tadı olduğu yıllardır tartışılıyor. En çok Şanlıurfalılar çiğköfteye sahip çıksa da bölgenin neredeyse her kentinde yapılıyor.

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