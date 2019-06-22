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Diyarbakır’da çıkan kavgada bir avukat öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2019 11:21 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Kaypınar ilçesinde bir eğlence merkezinde kimlikleri tespit edilemeyen iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 28 yaşındaki avukat Armanç Arkaş, yüzüne isabet eden kurşunla hayatını kaybetti.

Diyarbakır’ın Kaypınar ilçesinde bir eğlence merkezinde kimlikleri tespit edilemeyen iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 28 yaşındaki avukat Armanç Arkaş, yüzüne isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. Olay sonrasında bölgede inceleme yapan polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı.
Olay, merkez Kayapınar ilçesi 75 metrelik yol üzerinde bulunan bir eğlence mekanında gece 02:30’da meydana geldi. İddiaya göre bilinmeyen bir sebeple mekanda iki grup arasında sözlü olarak tartışma başladı. Yaşanan sözlü tartışma daha sonra silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Diyarbakır Barosu’na kayıtlı avukat Armanç Arkaş, açılan ateş sonucunda ağır yaralandı. Eğlence merkezindekilerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı avukata olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Genç avukat, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayın ardından çok sayıda polis, eğlence merkezine sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri güvenlik şeridiyle olay yerini kapattı. Ardından ise görgü tanıklarının bilgilerine başvuruldu. Polis güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek olayı gerçekleştiren şahsı tespit etti. Kısa süre sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Ekiplerince A.D. isimli şahıs ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ederken, polisin olayla ilgili olarak incelemesi sürüyor. soruşturması sürüyor.

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