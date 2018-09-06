HABER

Diyarbakır'da çocuk gelin evlendirilmek üzereyken kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2018 13:16 | Son Güncelleme

 DİYARBAKIR'da dün gece evlendirilmek istenen 14 yaşındaki B.S., polisin düğün salonuna düzenlediği operasyonla kurtarıldı. Damat A.Y.

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da dün gece evlendirilmek istenen 14 yaşındaki B.S., polisin düğün salonuna düzenlediği operasyonla kurtarıldı. Damat A.Y. (21) ile gelinin anne ve babası gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, merkez Yenişehir ilçesindeki bir düğün salonunda dün akşam saatlerinde B.S. adlı kız çocuğunun evlendirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle düğün salonuna operasyon düzenlendi. Kendisinden 7 yaş büyük A.Y ile evlendirilmek üzereyken kurtarılan B.S., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Damat A.Y. ile birlikte gelinin anne ve babası da gözaltına alındı.

Çocuk gelin B.S.'nin avukat ve uzman pedagog eşliğinde ifadesi alındı. B.S'nin işlemlerinin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce koruma altına alınacağı belirtildi.

PARTNER'Evde kocaman bir boşluk...''Evde kocaman bir boşluk...'
Elazığ’da koyun otlatma kavgası: 1 ölü, 2 yaralı Elazığ’da koyun otlatma kavgası: 1 ölü, 2 yaralı 
Kamyonun hafif ticari araca çarpma anı kameradaKamyonun hafif ticari araca çarpma anı kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

Ahmet Hakan'dan 'Ejder meyvesi' yorumu: Mönüyü CHP hazırlasaydı iktidar yüzü göremezdi

Ahmet Hakan'dan 'Ejder meyvesi' yorumu: Mönüyü CHP hazırlasaydı iktidar yüzü göremezdi

Resmen evrim! Mine Tugay'ın eski görüntüsü şaşkına çevirdi

Resmen evrim! Mine Tugay'ın eski görüntüsü şaşkına çevirdi

Kamuda yeni dönem başlıyor! Lüks araca son

Kamuda yeni dönem başlıyor! Lüks araca son

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

Ortadoğu kaynıyor! Füzeleri gönderdiler

Ortadoğu kaynıyor! Füzeleri gönderdiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kapkaççı telefonu beğenmeyip geri verdi!

Kapkaççı telefonu beğenmeyip geri verdi!

Neşat Ertaş'ın yeğeni kaçırıldı iddiası! 'Kızım istismara uğradı'

Neşat Ertaş'ın yeğeni kaçırıldı iddiası! 'Kızım istismara uğradı'

Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi

Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi

Evini iki kez ateşe veren kadın, tren raylarında intihar etti

Evini iki kez ateşe veren kadın, tren raylarında intihar etti

Hayvan otlatma kavgası çatışmaya döndü! Ölü ve yaralılar var

Hayvan otlatma kavgası çatışmaya döndü! Ölü ve yaralılar var

Antalya'da oğlunun böbreklerinin iflas ettiğini öğrendi, sinir krizi geçirip boğazına jilet dayadı!

Antalya'da oğlunun böbreklerinin iflas ettiğini öğrendi, sinir krizi geçirip boğazına jilet dayadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.