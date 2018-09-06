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Diyarbakır'da çocuk gelin evlendirilmek üzereyken kurtarıldı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 14:15 | Son Güncelleme

KORUMA ALTINA ALINDI Diyarbakır'da, dün gece evlendirilmek istenirken yapılan ihbar ile düğün salonundan kurtarılan 14 yaşındaki gelin B.S., işlemlerin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı.

KORUMA ALTINA ALINDI

Diyarbakır'da, dün gece evlendirilmek istenirken yapılan ihbar ile düğün salonundan kurtarılan 14 yaşındaki gelin B.S., işlemlerin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı.

Polise ihbarın kına gecesi öncesi yapıldığı, polisin kına gecesinin yapıldığı yere giderek aileyi uyardığı ve gelini ağabeyine teslim ettiği, ancak çocuk gelin için düğün yapılması üzerine olayı takip eden polisin bu kez küçük gelini, düğüne operasyon düzenleyerek kurtardığı ortaya çıktı.

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