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Diyarbakır'da çocuk kavgasına aileler karıştı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2018 09:23 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da çocuklar arasında çıkan tartışma, ailelerin karışmasıyla silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da çocuklar arasında çıkan tartışma, ailelerin karışmasıyla silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Yaralanan 4 kişi tedavi altına alınırken, kavgaya karıştığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı. Polis, taraflar arasında yeni bir kavga yaşanmaması için mahallede ve yaralıların götürüldüğü hastanede çevresinde önlem aldı. Gece geç saatlerde Merkez Yenişehir ilçesi Fabrika mahallesi 192'inci sokakta oturan çocuklar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çocuklarının kavga ettiğini duyan aileler de, önce sözlü olarak tartışmaya başladı. Çıkan tartışmanın ardından taraflar birbirlerine taş, sopa ve silahla saldırdı. Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda zırhlı araçla polis ekipleri sevk edildi. Çevre güvenliği alan polis, yaralı olan vatandaşları sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde bulunan 4 yaralı yapılan ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis, sokağı yaya geçişine kapatarak, çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Polisin başlattığı soruşturma kapsamında kavgaya karıştığı belirlenen bir şüpheli gözaltına alındı. Güvenlik güçleri, yaralıların götürüldüğü hastane çevresinde de taraflar arasında yeni bir kavga yaşanmaması için önlem aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülyor.

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