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Diyarbakır'da çocuklar Yemen için yardım istedi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.11.2018 19:07 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da bir grup çocuk, Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik saldırılarını ve ambargolarını protesto etti.

Ahmet ÜN/ DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da bir grup çocuk, Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik saldırılarını ve ambargolarını protesto etti. Çocuklar, açlıkla ve hastalıkla mücadele eden Yemen için yardım çağrısında bulundu. Yemen'i destekleyici yazı ve fotoğrafların yer aldığı pankart ve dövizlerle akşam saatlerinde Sanat Sokağı girişinde bir araya gelen bir grup çocuk, basın açıklaması düzenledi. Saldırı ve ambargoları nedeniyle Suudi Arabistan'a tepki gösteren çocuklar, Yemen için yardım istedi. Grup adına açıklama yapan Elif Nur Çelebi, 28 milyon kişinin yaşadığı Yemen'de 22 milyon kişinin yardıma muhtaç olduğunu söyledi. Çelebi, Yemen'e gönderilen yardımların Suud yönetimince engellendiğini savunarak, şunları söyledi: "Yemen'e yapılan insani yardımlar, Suud yönetimi tarafından engelleniyor. Yemen'de insanlar yaprak yiyerek hayatta kalmaya çalışıyor. Eğer bu saldırılar böyle devam ederse, 40 bin çocuk kısa sürede hayatını kaybedebilir. İslam ülkeleri adeta 3 maymunları oynuyor. Demokrasi havarisi kesilen batılı ülkeler, Suud rejiminin katliamları karşısında deve kuşu gibi başını yere gömmüştür. Bir kaç devlet dışında kimsenin Yemen'de yaşanlara karşı sesini çıkarmıyor. Ey Müslüman ülkeler, Yemen'de yaşananlara karşı neden tepki göstermiyorsunuz. Ey İslam ülkelerinin yöneticileri, sözümüz hepinize, Yemen'de çocuklar savaş ve açlık yüzünden ölürken, koltuğunuza yaslanıp, nasıl oturabiliyorsunuz? Mazlum Yemen halkına sahip çıkın çağrısı yapıyoruz." Çocuklar, basın açıklamasının ardından dağıldı.

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