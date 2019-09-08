HABER

Diyarbakır’da çocukları için eylem yapan ailelere Muş’tan destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 12:56 | Son Güncelleme

Muş Anadolu Avrasya Gazi ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Diyarbakır’da terör örgütü tarafından kaçırılan çocukları için HDP önünde eylem yapan ailelere destek verdi.Diyarbakır’da anne Hacire Akar’ın dağa kaçırılan oğlu için başlattığı eylemin ardından çocukları için HDP binasının önünde birkaç günden beri eylem yapan annelere destek olduklarını söyleyen Muş Anadolu Avrasya Gazi ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gazi Emrullah Aktaş, şu anda HDP önünde eylem yapan ve çocuğu dağa kaçırılan hasta bir annenin gözyaşına ortak olmak istediklerini söyledi.

Diyarbakır’da çocukları için eylem yapan ailelere Muş’tan destek

Muş Anadolu Avrasya Gazi ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Diyarbakır’da terör örgütü tarafından kaçırılan çocukları için HDP önünde eylem yapan ailelere destek verdi.
Diyarbakır’da anne Hacire Akar’ın dağa kaçırılan oğlu için başlattığı eylemin ardından çocukları için HDP binasının önünde birkaç günden beri eylem yapan annelere destek olduklarını söyleyen Muş Anadolu Avrasya Gazi ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gazi Emrullah Aktaş, şu anda HDP önünde eylem yapan ve çocuğu dağa kaçırılan hasta bir annenin gözyaşına ortak olmak istediklerini söyledi. Bu annenin feryadına başta STK’lar olmak üzere özellikle şehit ve gazi annelerinin destek olması gerektiğini ifade eden Aktaş, “Gencecik çocuklarımızı kandırarak dağa kaldıran PKK terör örgütü, hiçbir zaman Kürtlere verilen zarardan başka bir şey yapmadı. PKK terör örgütü Kürt halkına faydadan daha çok zarar vermektedir. Bizler Kürt’ü, Türk’ü, Laz’ı, Çerkez’i tüm Türkiye halkı olarak bir çatı altında toplanmalıyız, toplanmaya da devam etmekteyiz. Bunların tek işi milleti ayırmaktır. PKK terör örgütü özgürlük diye dağa kaçırdığı çocuklarını geri isteyen annelere her kesimden destek verelim. Bu annelere destek verdiğimiz takdirde bir daha hiçbir anne ağlamayacak ve hiçbir çocuk annesiz kalmayacaktır” dedi.
HDP’nin PKK’nın siyasi bir kanadı olduğunun altını çizen Aktaş, “PKK terör örgütüne taşeronluk ediyor ve PKK için eleman topladığını biliyoruz. HDP yetkililerinin orada eylem yapan annelere davranışları PKK ile bağı güçlendirmektedir. HDP bir aracı olarak bu çocukları kandırarak dağa gönderildiği bilinmektedir. Orada eylem yapan annelerimize gerekirse Muş’tan, Hakkâri’den, Şırnak’tan ve tüm illerimizdeki şehit ve gazi ailelerini toplayarak gidip her türlü desteği sağlayacağız. Şu anda birçok arkadaşlarımız eyleme destek vermektedir. Biz de Kars’tan Edirne’ye kadar destek vermeye hazırız” şeklinde konuştu.
Gazi annesi Rahime Aktaş ise, evlat acısının ne olduğunu bildiğini belirterek, “Bu açıdan haklı olarak çocukları için eylem yapan anneleri destekliyorum. Gerekirse ben de gidip eyleme katılırım. Hacire annenin çocuğu için başlattığı oturma eyleminin ardından oturma eylemi yapan diğer annelere de destek veriyoruz. Biz anneler olarak daha ağlamak istemiyoruz. Oğlum askerde iken çıkan çatışmada gazi oldu. Evlat acısı çok zor. Yaklaşık bir yıl süre ile çocuğumu hastanelerde gezdirdim. Askerimizin, polisimizin şehit olmasını istemiyoruz. Daha hiç kimsenin çocuğu ölmesin. Bir gazi annesi olarak Diyarbakır’da çocuklarını geri almak için eylem yapan annelere şehit ve gazi annelerinden destek bekliyorum. Gelsinler birlikte destek olmak için harekete geçelim. PKK terör örgütü tarafından dağa evladı kaçırılan bütün anaları da davet ediyorum“ diye konuştu.

Diyarbakır’da çocukları için eylem yapan ailelere Muş’tan destek

PARTNERTayt seçerken dikkat edilmesi gerekenlerTayt seçerken dikkat edilmesi gerekenler
Mersin'deki yol süpürme aracının tek kadın şoförüMersin'deki yol süpürme aracının tek kadın şoförü
Okul araç ve gereçlerinde kimyasallara dikkatOkul araç ve gereçlerinde kimyasallara dikkat
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Okuryazarlık Seferberliği'nde sayı 1 milyona yaklaştı

'Okuryazarlık Seferberliği'nde sayı 1 milyona yaklaştı

Murat Yıldırım'dan 'Kim Milyoner Olmak İster' kararı

Murat Yıldırım'dan 'Kim Milyoner Olmak İster' kararı

Hastane önünde kalabalık gittikçe arttı! Büyük gerginlik!

Hastane önünde kalabalık gittikçe arttı! Büyük gerginlik!

Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye

Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye

Hayat öpücüğü Ozan Tufan'dan

Hayat öpücüğü Ozan Tufan'dan

Haberi Trump duyurdu! 'Tüm görüşmeleri durdurdum'

Haberi Trump duyurdu! 'Tüm görüşmeleri durdurdum'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İTÜ mezunu Halit Ayar'ın İstiklal Caddesi'nde öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme!

İTÜ mezunu gencin öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme!

Son dakika: Özel Harekat Müdürü Tufan Kansuva'yı şehit eden teröristler etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı açıkladı! Şehit Müdürünün kanı yerde kalmadı

FETÖ'cü kurmay albay Erkan Öktem'in sahte imzalı 'darbe' mesajı ortaya çıktı

FETÖ'cü albaydan bağlı birliklere 'darbe' emirlerine uyun mesajı

Ayvalık'ta Sahil Güvenlik şüphe üzerine durdurdu! Yakalandılar

Şüphe üzerine durdurdu! Yakalandılar

Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye

Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye

Son dakika! Kadıköy'de taksiye ateş açıldı

Kadıköy'de silahlı saldırı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.