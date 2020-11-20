HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Diyarbakır'da çoğu avukat 20 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'da çoğu avukat 20 kişi gözaltına alındı

20.11.2020 09:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Diyarbakır'da çoğu avukat 20 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'da Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) bazı belgelerinde adları geçtiği iddiasıyla çoğu avukat 20 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da düzenlenen polis operasyonunda çoğu avukat 20 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın, Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) bazı belgelerinde adları geçtiği iddiasıyla avukatların gözaltına alındığını duyurdu. Aydın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sabah saat 5 sıralarında en az 15 meslektaşımız evleri aranarak gözaltına alındı. Meslektaşlarımız DTK’daki bazı belgelerde ismi geçtiği iddiasıyla gözaltına alınmıştır. Detaylı açıklama daha sonra yapılacaktır" dedi.

Gözaltına alınanlar arasında Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Eş Genel Başkanı Bünyamin Şeker ile Türk Tabipleri Birliği (TTB) onur kurulu üyesi Dr. Seyhmus Gökalp'in de bulunduğu bildirildi. Tahir Elçi Vakfı Başkan Yardımcısı Neşet Girasun hakkında da gözaltı kararı çıkarıldığı ancak Girasun'un evinde bulunmadığı için gözaltına alınmadığı belirtildi.

Gözaltına alınanların Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi’ne götürüldüğü bildiriliyor.

DW / HT,FB, SSB

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi
Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Ara tatilde sokağa çıkma yasağı olacak mı?Ara tatilde sokağa çıkma yasağı olacak mı?

En Çok Okunan Haberler

Yasak aşk itirafı! "Evli bir erkekle uzun süre birlikte oldum"

Yasak aşk itirafı! "Evli bir erkekle uzun süre birlikte oldum"

Yangın faciası! Yaşlı çift hayatını kaybetti

Yangın faciası! Yaşlı çift hayatını kaybetti

AB: Türkiye ile ilişkilerde dönüm noktasına yaklaşıyoruz

AB: Türkiye ile ilişkilerde dönüm noktasına yaklaşıyoruz

'Kaşıkçı cinayetine karışanlar, Ritz Carlton'daki olayda da görev aldı'

'Kaşıkçı cinayetine karışanlar, Ritz Carlton'daki olayda da görev aldı'

MasterChef'te iddialı yarışmacıya eleme şoku!

MasterChef'te iddialı yarışmacıya eleme şoku!

Bülent Arınç'tan Demirtaş ve Kavala açıklaması

Bülent Arınç'tan Demirtaş ve Kavala açıklaması

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Bilim Kurulu üyesi 'Çok büyük bir dalga geliyor' dedi ve...

Bilim Kurulu üyesi 'Çok büyük bir dalga geliyor' dedi ve...

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını açıkladı

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 4 bini aştı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 4 bini aştı

Bir ili yıkan ölüm! Koronavirüse yenik düştü

Bir ili yıkan ölüm! Koronavirüse yenik düştü

Diğer Haberler

Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (20 Kasım İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

İzmir'de büyük operasyon! 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

İzmir'de büyük operasyon! 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Diyarbakır'da operasyon! DTK soruşturmasında 19 avukat gözaltına alındı

Çok sayıda avukat gözaltına alındı

Çin'den gelen koronavirüs aşısında aşında yeni gelişme: Türkiye'de ilk kez vatandaşlar üzerinde denenecek

Çin aşısı Türkiye'de ilk kez vatandaşlar üzerinde denenecek

Dumanı fark eden baba, ailesini alevler içinde kalmaktan kurtardı

Ailesini yanmaktan son anda kurtardı

Otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Aracıyla giderken kurşun yağmuruna tuttular

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.