Diyarbakır’da Corona Virüsü Vakaları Artıyor

Corona virüsü salgınına karşı alınan önlemlerin gevşetilmesinin ardından Diyarbakır’da vaka sayıları artmaya başladı. Kocaköy ilçesi karantinaya alındı. Sağlık çalışanları salgının başlangıç dönemlerinde bile bu kadar hasta görmediklerine dikkat çekerek, önlemlere uyulması çağrısı yaptı. Diyarbakır’da Corona Virüsü hastalarına ayrılan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi önünde bugünlerde uzun kuyruklar var. Kendisine Corona Virüsü bulaştığını düşünenler, burun ve boğazdan test çubuğuyla örnek alınması için sırada bekliyor. Salgına karşı alınan önlemlerin gevşetilmesinin ardından il genelinde vaka sayıları hızla artmaya başladı. Kentte neredeyse karantina duyurusu yapılmayan gün yok gibi. Son olarak Kocaköy ilçesinin merkezi tamamı karantinaya alındı. İstanbul'dan ailesini ziyaret etmek için Kocaköy ilçesine gelen bir gençte virüs tespit edilmesi üzerine filyasyon ekipleri çalışma başlattı. Gencin temas ettiği kişilerde de virüs tespit edilmesi üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ilçe merkezini tedbir amaçlı karantinaya aldı. Kocaköy, Diyarbakır’da vaka görülmeyen tek ilçe olarak kayıtlara geçmişti.

Öte yandan kent merkezi ile ilçeler arasında yolcu taşımacılığı yapan 10 minibüs sürücüsünde virüs tespit edildi. Sürücüler tedavi altına alınırken, filyasyon ekipleri minibüslerde yolculuk yapanları tespit etmeye çalışıyor Vaka sayısı neden arttı? Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi Dr. Halis Yerlikaya, rehavetin vakaları arttırdığını savundu. Yerlikaya, salgının en yoğun olduğu dönemde bile bu kadar vaka olmadığına dikkat çekerek, “Son 10 günde çok ciddi bir artış var. Bunun temel sebeplerini şöyle sıralayabiliriz; insanlar rehavete kapıldı, bıkkınlık, yorgunluk, artık bu iş bitsin duygusu, şehirlerarası ulaşımın açılması ile birlikte, İstanbul başta olmak üzere diğer illerden buralara gelen hastalar oldu. Covid pozitif olan kişiler oldu,bunların ziyaret ettiği kişiler oldu, bu da temel etkenlerden biri oldu. Bir de biz bu işi başardık algısı yaratıldı. En başından bu yana bilimsel verilere göre değil, ekonomik kayıplara göre süreç yönetildi. Bir de filyasyon çalışmaları çok ciddi şekilde yapılmadı” dedi.