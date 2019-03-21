Diyarbakır’da Coşkulu Nevruz Kutlaması

Kürtler arasında gelenek olan Nevruz bu yıl da HDP’nin düzenlediği eğlenceyle kutlandı. Kutlamalara, aralarında İran ve Irak’tan gelenlerin de bulunduğu on binlerce kişi katıldı.

Bağlar ilçesine bulunan Newruz Parkı’nda düzenlenen eğlence sabah saatlerinde başladı. Erken saatlerden itibaren halk akın akın alana gelmeye başladı. Alanın çevresini bariyerlerle kapatan polis, alana girmek isteyenleri aradıktan sonra alana aldı.

Alana değişik renklerde flamalar asılırken, HDP ve DBP bayrakları dışındaki bayraklara izin verilmedi.Önceki yıllarda, PKK’yı sembolize eden slogan ve resimlerin çizildiği sahneye, sadece HDP’nin belirlediği sloganların yazılmasına izin verildi.

Eğlenceler sahneden konserlerle sürerken, sahada ise insanlar davul zurna eşliğinde halay çekmeye başladı. Kutlamalara İran, Irak’tan gelenlerin de aralarında bulunduğu on binlerce kişi katıldı. Değişik siyasi parti ve grupların temsilcilerinin konuşmalarının ardından, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan söz aldı. Altı yıl önce Öcalan’ın mesajının okunduğu nevruzu hatırlatan Buldan, “6 yıl önce Sayın Öcalan’ın mektubunu yine bu meydanda ben okumuştum. 6 yıl önce, bu meydanda hepimizin geleceğe dair barış umutları yeşermişti.Çözümü bitiren, çözüm sürecini yargılayan intikam alan bu zihniyet işte bu meydana iyi baksın. 5 yıldır tecrit uygulayanlar, işte bu meydana iyi baksın. O gün o mektubu yok saymasalardı, tecridi başlatmasalardı, Dolmabahçe Mutabakatı’nı görmezden gelmeselerdi, inanın bugün bu ülkede hem barışın hem demokrasinin hem de özgürlüklerin önü açılırdı” dedi.