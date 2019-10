Diyarbakır’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Emrah KIZIL- Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı.

Diyarbakır Valiliği önünde Cumhuriyet'n ilan edilişinin 96’ncı yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi. Törene Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, 7’nci Kolordu ve Garnizon Komutanı Vekili ve 8'inci Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Ali Özmen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Bağlar Belediye Hüseyin Beyoğlu, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, "Türkiye Cumhuriyeti’ni her alanda, her konuda dünyanın en önce ve kalkınmış bir ülkesi olma idealine taşıyoruz. Bilimde, sanayide, teknolojide, ekonomide Türkiye bugün her alanda çok büyük bir gelişmenin adıdır. Milli savunma sanayiinden başlayarak artık yüksek katma değer üreten, bunu ihraç eden bir ülke konumundadır. Bütün bu süreçler inanıyorum ki gelecek her gün artarak gelişecek ve Türkiye Cumhuriyeti bu iddiasını her alanda zirveye taşıyacaktır. Bugün bir huzur ve güven beldesi olan her alanda büyük bir değişim, dönüşüm ve kalkınma yaşayan Diyarbakır, milletin ve devletin bu büyük yürüyüşünde en büyük katkıyı sunan ve sunacak olan illerin başında gelmektedir. Diyarbakırlılar her karışında ve her köşesinde bu iradeyle geleceğe sahip çıkmakta, Cumhuriyet’in geleceğe dönük sürecinde her alanda katkı sunmanın mutluluğunu yaşamaktadır. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunmasının ardından halk oyunları ekiplerinin folklor gösterisi ile devam eden tören, kortej yürüyüşü ve askeri helikopterlerinin uçuşuyla son buldu.

