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Diyarbakır'da, defnedilmeye hazır iki katlı mezarlık

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 11:43 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR merkez Bağlar ilçesinde bulunan Yeni Köy Asri Mezarlığı'nda defin yapılacak yer kalmaması nedeniyle Büyükşehir Belediyesi, asri mezarlığın karşısında 70 dönümlük ek alan tahsis ederek, defnedilmeye hazır hale getirilen mezarlıklar oluşturdu.

Diyarbakır'da, defnedilmeye hazır iki katlı mezarlık

Ahmet ÜN- Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR merkez Bağlar ilçesinde bulunan Yeni Köy Asri Mezarlığı'nda defin yapılacak yer kalmaması nedeniyle Büyükşehir Belediyesi, asri mezarlığın karşısında 70 dönümlük ek alan tahsis ederek, defnedilmeye hazır hale getirilen mezarlıklar oluşturdu. Belediye Sağlık İşleri Daire Başkanı Faysal Hatipoğlu, yıl sonuna kadar 2 bin mezarın tamamlanacağını ifade ederek, toplamda 10 bin mezarlık yapacaklarını söyledi. Hatipoğlu, "2 ay sonra Yeni Köy Mezarlığı define kapatılacak. Mezarlığa yakın bir yerde yeni yer tahsisi yaptık. Burada hazır mezarlıklar inşa ediyoruz. Bu mezarlığı iki katlı yapmayı düşündük. Mezarlık alanının çevre düzenlenmesi kapsamında yollar, ışıklandırmalar ve çeşmeler yapılacak" diye konuştu.
Diyarbakır Büyükşehir Beledeyesi, kenttin en büyük mezarlığı olan Yeniköy Asri Mezarlığı'nda kapasitesinin dolması ile yeni mezarlık alanı oluşturdu. Merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'na, karşısında bulunan 70 dönümlük alan da mezarlık olarak eklenirken, yeni alanda yaklaşık 10 bin iki katlı mezarlıkların yapımına başlandı.
MEZARLIKLAR İKİ KATLI
Büyükşehir Belediye Sağlık İşleri Daire Başkanı Faysal Hatipoğlu, 32 yıldır Diyarbakır'a hizmet veren Yeniköy Mezarlığı, 2 ay sonra define kapatılacağını ifade ederek, yeni mezarlık alanı oluşturma çalışmaları kapsamında 70 dönümlük yeni alanın Büyükşehir Belediye Başkanvekili Cumali Atilla'nın girişimiyle oluşturduklarını söyledi. Hatipoğlu, "Bu mezarlığımızın diğer mezarlıklardan farkı olacak. Hazır mezarlıklar inşa ediyoruz. Alanı 5 bölüme ayırmış bulunmaktayız. Her parselde 2 bin mezar inşa edilip, toplamda 10 bin mezar yapılacak. Bu mezarların bir diğer özelliği de iki katlı şekilde yapıldı. İhtiyaç duyulduğunda o bölümleri de kullanma imkanımız olacaktır. Bu alanda çevre düzenlemesi de kapsamında yollar, ışıklandırmalar ve çeşmeler yapılacak. Alt yapı hizmetini tamamladıktan sonra, Ocak ayı itibariyle hizmete sunmuş olacağız" dedi.
DİYARBAKIR'A 100 YIL YETECEK YENİ MEZARLIK YAPILACAK
Diyarbakır'ın daha büyük bir mezarlık alanına ihtiyacın olduğunu dile getiren Hatipoğlu, "Diyarbakır'da ortalama yılda 2 bin 500 dolayında defin oluyor. Bu da yeni mezarlık 4 yılda tamamlanacak. Bunun tamamlanmasının ardından Diyarbakır'a yüzyıl yetecek yeni bir mezarlığın yapımına başlayacağız. Kentte bulanan Ermeni, Mardinkapı, Şehitlik mezarlıkları define kapalı. Ancak, aile mezarlığın olduğu yerde defin yapılabiliniyor. Yeni mezarlık alanını maliyeti ise 300 bin lira dolayında oldu" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Diyarbakır'da, defnedilmeye hazır iki katlı mezarlıkDiyarbakır'da, defnedilmeye hazır iki katlı mezarlıkDiyarbakır'da, defnedilmeye hazır iki katlı mezarlıkDiyarbakır'da, defnedilmeye hazır iki katlı mezarlık

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