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  4. Diyarbakır’da dehşet anları: Evde çıkan yangında bir kadın hayatını kaybetti

Diyarbakır’da dehşet anları: Evde çıkan yangında bir kadın hayatını kaybetti

17.03.2021 18:02 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’da dehşet anları: Evde çıkan yangında bir kadın hayatını kaybetti

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde 5 katlı bir apartmanın 2’nci katında çıkan çıkan yangında bir kadın hayatını kaybetti.Olay Ergani ilçesi Adnan Menderes Mahallesinde bulunan bir apartmanda meydana geldi.

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde 5 katlı bir apartmanın 2’nci katında çıkan çıkan yangında bir kadın hayatını kaybetti.
Olay Ergani ilçesi Adnan Menderes Mahallesinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı apartmanın 2’nci katında yangın çıktı. Dumanları gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmalarının ardından güçlükle kontrol altına alındı. Bir süre sonra içeri giren ekipler, evde Hava Yılmaz’ın cansız bedeni ile karşılaştı. Yılmaz’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, polis olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.

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