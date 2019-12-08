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Diyarbakır'da Demirören medyaya 2 ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 11:29 | Son Güncelleme

GÜNEYDOĞU Gazeteciler Cemiyeti (GGC) tarafından geleneksel olarak düzenlenen Başarılı Gazeteciler Yarışması'nda Demirören Haber Ajansı muhabiri Mehmet Sezgin yazılı haber dalında birincilik ödülü aldı, CNN Türk spikeri Semiha Şahin'e ise özel ödül verildi.

Nurettin FİDANCAN- Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)- GÜNEYDOĞU Gazeteciler Cemiyeti (GGC) tarafından geleneksel olarak düzenlenen Başarılı Gazeteciler Yarışması'nda Demirören Haber Ajansı muhabiri Mehmet Sezgin yazılı haber dalında birincilik ödülü aldı, CNN Türk spikeri Semiha Şahin'e ise özel ödül verildi.
Merkezi Diyarbakır'da bulunan 14 ili kapsayan Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti tarafından her yıl düzenlenen 'Başarılı Gazeteciler Yarışması' ödülleri, düzenlenen gecede sahiplerine verildi. Geceye, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Veysi İpek, ulusal ve yerel medya kuruluşlarının temsilcileri ile bölge kentlerden gelen gazeteciler katıldı.
Gecede konuşan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hasan Basri Güzeloğlu, Dicle Vadisi'nde gazetecilere konut yapılacağı müjdesini verdi. Vali Güzeloğlu, gazetecilerin toplu taşımadan ücretsiz yararlanması için de çalışma yapacaklarını ifade ederek, "Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili olduktan sonra gazetecilerin konut sahibi olması için yine 2020’de bu çalışmayı başlatıyorum. Üçüncü başlıkta yine çalışan gazetecilerimizin habere ulaşmada kolaylık ve kendileri için de ekonomik anlamda hem destek hem de imkan sağlamak amacıyla 2020'de Büyükşehir Belediyemiz toplu taşıma araçlarında GGC üzerinden bildirilen gazetecilerimizin ücretsiz ulaşım kartlarını dağıtacağız. Tahsis edilecek gazeteciler cemiyeti binamızın yerel basın ve kent tarihine tanıklık eden gazetelerle buluşmuş bir arşive, bir değerlendirme ve çalışma alanına sahip olmasıdır. Zamanın tanığı gazetecilerin gazete nüshaları, cerideleri ve o dönemden kalan belgeleri üzerinden bu aziz ve kadim kentimizin tarihini hem okumak, hem görmek, hem hatırlamak çok değerli olacaktır" diye konuştu.
Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Veysi İpek ise vefat eden gazetecileri anarak, başarılı gazetecileri tebrik etti.
Konuşmaların ardından çeşitli kategorilerde düzenlenen yarışmada dereceye giren gazetecilere ödülleri verildi. Gecede Demirören Haber Ajansı Siverek muhabiri Mehmet Sezgin, 'Devleti durdurdu, magandayı durdurmadı' haberiyle yazılı haber dalında birincilik ödülü aldı. Sezgin'e plaketini Ak Parti Milletvekili Ebubekir Bal verdi. CNN Türk spikeri Semiha Şahin ise 'GGC Özel Ödülü'ne layık görüldü. Şahin'in plaketini ise Demirören Haber Ajansı (DHA) Bölge Temsilcisi Mücahit Yolcu, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Veysi İpek'ten aldı.

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