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Diyarbakır'da dereye yuvarlanan kamyonetin sürücüsü kayboldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 09:36 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da dereye yuvarlanan kamyonetin sürücüsü kayboldu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde dereye yuvarlanan toprak yüklü kamyonet ile sürücüsü akıntıda kayboldu.

Alınan bilgiye göre, Silvan Barajı şantiyesinde baraj gövdesine toprak taşıyan Abdurrahman Ayer'in kullandığı kamyonet, yokuş aşağı inerken dereye yuvarlandı.

Derenin debisinin yüksek ve suyun bulanık olması nedeniyle aramalara rağmen araç ve sürücüsüne ulaşılamadı.

AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve DSİ 10. Bölge Müdürlüğü ekiplerince arama çalışmaları sürdürülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Dere Diyarbakır kamyonet

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