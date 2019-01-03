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Diyarbakır'da dershane önündeki terör saldırısında yaşamını yitirenler anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 14:36 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da 11 yıl önce, PKK'lı teröristlerin dershane önüne park ettiği bomba yüklü aracı infilak ettirmesi sonucu yaşamını yitiren 6'sı öğrenci, 7 kişi, düzenlenen törenlerle anıldı.

Diyarbakır'da dershane önündeki terör saldırısında yaşamını yitirenler anıldı

Canan ALTINTAŞ- Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da 11 yıl önce, PKK'lı teröristlerin dershane önüne park ettiği bomba yüklü aracı infilak ettirmesi sonucu yaşamını yitiren 6'sı öğrenci, 7 kişi, düzenlenen törenlerle anıldı. Saldırıda 17 yaşındaki oğlu Eren Şahin'i kaybeden AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat da olay yerine karanfil bıraktı, "Dileriz bir daha böyle acılar yaşanmasın" dedi.
Merkez Yenişehir ilçesinde 3 Ocak 2008 günü, kentin en kalabalık yerlerinden biri olan Selahattin Yazıcıoğlu Caddesi'nde bir dershanenin önüne park edilen bomba yüklü araç, askeri servis otobüsünün geçişi sırasında PKK'lı terörist Erdal Polat tarafından uzaktan kumandayla patlatıldı. Patlamada, dershane öğrencileri Eren Şahin, Rıdvan Süer, Ferhat Mutlu, Engin Taşkın, Salih Ekinci ve Melek İpek ile kızını dershaneden almaya gelen Diyarbakır adliyesinde görevli Cengiz Kaya yaşamını yitirdi, 30'u asker, 67 kişi de yaralandı.
Hayatını kaybedenler, 11 yıl sonra, saldırının yıl dönümünde düzenlenen törenlerle anıldı. İlk tören, patlamanın meydana geldiği cadde üzerinde düzenlendi. Anmaya katılan ve saldırıda oğlu Eren Şahin'i kaybeden AK Parti Milletvekili Oya Eronat, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, ölenlerin yakınları ve arkadaşları, patlamanın gerçekleştiği yere karanfil bıraktı.
ERONAT: TERÖR BİTME NOKTASINA GELDİ
AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, saldırıyı bir kez daha kınadıklarını belirterek, "Her şey ortada, fazla söze gerek var mı? Bazen susmak, en güzel cevap oluyor. Burada 7 kişinin şahadetini anıyoruz. Bunların 6'sı çocuktu, biri de babaydı. O baba da kızını dershaneden almaya gelmiş bir babaydı. Maalesef Kandil'dekiler kana doymadı ve bu çocukların kanını da içme yolunu tercih etti. Dileriz bir daha böyle acılar yaşanmasın. Buradaki yaralananlarla sürekli temas halindeyiz. Ölenlerin ailesi ile temas halindeyiz. Geçmiş yıllarda bazı ailelerin buraya gelemediğini de gördük. 'Nasıl geleyim?' diyen aileler de oldu. Ama gittikçe bu korkular aşılıyor. Çünkü terör bitme noktasına geldi. İnşallah şehrimiz daha güzel şeylerle anılacak. Diyarbakır, dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Türkiye’nin de İstanbul’dan sonra bence en güzel şehri. Diyarbakır artık tarihle, kültürüyle, dini motifleriyle. bilim adamlarıyla anılsın istiyoruz" dedi.
PATLAMADA YARALANAN ÖĞRENCİ DİŞ HEKİMİ OLDU
Patlamada ağır yaralananlardan o dönem lise öğrencisi olan Vedat Bora ise çok önemli ameliyatların ardından iyileşip, pes etmeden çalışarak diş hekimi olduğunu anlattı. Bora, gönüllü olarak Şırnak'ta görev yapmayı tercih ettiğini ifade ederek, "Hayati tehlikesi olan ameliyatlar geçirdim. İyi bir derece yaptım. Hastanede tedavi görürken pes etmeden çalıştım. Bugün Şırnak'ta diş hekimi olarak görev yapıyorum. Pes etmedik. O gün biz dershaneye okumaya geliyorduk. Sınavlara çalışıyorduk, boş işlerle uğraşmıyorduk. O gün bir terör saldırısına maruz kaldık ve 7 canımızı kaybettik. Ama olayda yaralananlara konuşurken, travma psikolojisiyle ağır darbeler aldık. Çoğumuz belki pes etti ama ben pes etmedim. İnadına, bizim eğitim hakkımızı çalmaya çalışan zihniyete karşı pes etmedik, okuduk. Bir yerlere geldik ve bugün Şırnak merkezi ben isteyerek, zaten istediğim ilk tercih olarak verdim. Cudi ile Gabar arasına gideceğiz. Teröre belki bir adım daha yakın gidiyoruz. Oradaki insanlara hizmet etmeye gidiyoruz. Memleketin her yeri bizim, insan gittiği yeri güzelleştiriyor. Biz hep buna inandık, hep sevgiyi kullandık ve biz böyle değerlere sahip çıkıyoruz. Bize karşı sopayla, silahla gelen zihniyete karşı kalem tuttuk, pes etmedik. Bugün hekim olarak, ben yine halkıma hizmet edeceğim ve terörü bugün bir kez daha lanetliyoruz. Hepimizin başına gelebilirdi bu olay" diye konuştu.
Saldırıda hayatını kaybedenler için ikinci anma töreni Cumhuriyet Fen Lisesi'nde düzenlendi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, 16’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Yaşar Arslanhan, 8'inci Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Ersin Eser, vali yardımcıları ve kaymakamların da katıldığı törende Dini Yüksek İhtisas Kurum Müdürü Fatih Çatmakaş tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu. Ardından İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır tarafından dua edildi.
VALİ: KARARLI YÜRÜYÜŞÜMÜZ SONSUZA KADAR DEVAM EDECEK
Törende konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, "Genç evlatlarımız ve onların içindeki öğrenci babamız dahil bütün şehitlerimizin huzurunda bir kez daha söz veriyoruz ki; bu kararlı yürüyüşümüz sonsuza kadar devam edecek. Bu büyük devlet inşallah gelecek, her gün güçlenerek ve gelişerek mazlumların sesi, mağdurların sığındığı insanlığın son beldesi olarak payidar olacak. Bu büyük milletin de her bir ferdi inşallah bu düsturla geleceğe doğru akarken bahtiyar olacaktır" şeklinde konuştu.
Tören, öğrencilerin şiir okuması ve ağıtların seslendirilmesiyle son buldu.

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Diyarbakır'da dershane önündeki terör saldırısında yaşamını yitirenler anıldıDiyarbakır'da dershane önündeki terör saldırısında yaşamını yitirenler anıldıDiyarbakır'da dershane önündeki terör saldırısında yaşamını yitirenler anıldıDiyarbakır'da dershane önündeki terör saldırısında yaşamını yitirenler anıldı

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