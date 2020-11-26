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Diyarbakır’da dev uyuşturucu operasyonu

26.11.2020 10:39 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’da son 10 günde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 525 kilo 100 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Diyarbakır’da son 10 günde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 525 kilo 100 gram esrar maddesi ele geçirildi. 56 operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde sevkiyatının önlenmesi, sokak satıcılarıyla mücadele edilmesi ve uyuşturucu madde kullanımının engellenmesi amacıyla 16-25 Kasım 2020 tarihleri arasında operasyon gerçekleştirildi. Uyuşturucu madde sevkiyatı kapsamında gerçekleştirilen 7 operasyonda 525 kilo 100 gram esrar maddesi ele geçirildi. Bu operasyonlarda gözaltına alınan 6 şahıs, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, Bağlar ilçesi başta olmak üzere merkez ve dış ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen toplam 49 farklı operasyonda 7 kilo 179 gram esrar maddesi, 329 gram metamfetamin, 48,93 gram eroin, 3,50 gram kokain, 47 adet ecstasy ele geçirildi. Oylaylarda gözaltına alınan 20 şahıstan 13’ü tutuklanırken, 7 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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