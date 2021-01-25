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  4. Diyarbakır’da dev uyuşturucu operasyonu: 31 gözaltı

Diyarbakır’da dev uyuşturucu operasyonu: 31 gözaltı

25.01.2021 11:01 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’da 2020 yılı içerisinde yapılan operasyonlarda ele geçirilen 2 milyon 514 bin kök kenevir, 2 ton 407 kilo esrar ve 337 kilo skunk maddesinin ticaretini yaptığı belirlenen 31 şüpheli yakalandı.Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca 2020 yılında toplam 21 olayda ele geçirilen 2 milyon 514 bin kök kenevir, 2 ton 407 kilogram esrar ve 337 kilogram skunk maddesinin sahibi olarak ticaretini yapan şüphelilerin kimlikleri, aylar süren titiz çalışmalar sonucu tespit edildi.

Diyarbakır’da 2020 yılı içerisinde yapılan operasyonlarda ele geçirilen 2 milyon 514 bin kök kenevir, 2 ton 407 kilo esrar ve 337 kilo skunk maddesinin ticaretini yaptığı belirlenen 31 şüpheli yakalandı.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca 2020 yılında toplam 21 olayda ele geçirilen 2 milyon 514 bin kök kenevir, 2 ton 407 kilogram esrar ve 337 kilogram skunk maddesinin sahibi olarak ticaretini yapan şüphelilerin kimlikleri, aylar süren titiz çalışmalar sonucu tespit edildi. 19 Ocak 2021’de başlatılan operasyon ile 23’ü Diyarbakır ve Lice merkezinde, 19’u Lice-Dibek, Yolçatı, Kutlu, Dallıca ve Araklı mahalleleri ile Hani-Çağıl mahallesinde olmak üzere 42 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda, şahıslarına evinde yapılan aramalarda, 22 kilogram esrar, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet av tüfeği ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 31 şüpheliden 19’u çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

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