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Diyarbakır’da ‘Devlet Bahçeli Ormanı’ Tartışması

11.01.2022 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Yönetimi’nin, kentte kuracağı hatıra ormanına Devlet Bahçeli’nin ismini vereceğini açıklaması, tepkilere neden oldu. Kentteki bazı sivil toplum kuruluşları tepkilerini ortak bir basın açıklamasıyla dile getirdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Yönetimi’nin, kentte kuracağı hatıra ormanına Devlet Bahçeli’nin ismini vereceğini açıklaması, tepkilere neden oldu. Kentteki bazı sivil toplum kuruluşları tepkilerini ortak bir basın açıklamasıyla dile getirdi.

Diyarbakır’ın bazı sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, kentin son günlerdeki gündemi olan ‘Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı’na tepki göstermek amacıyla tarihi On Gözlü Köprü’de toplandı. Çoğunluğunu kültür sanat alanında faaliyet gösteren STK’ların temsilcilerinin oluşturduğu grup adına konuşan Suphi Orhan, Bahçeli’nin adının ormana verilmesinin Kürtler’e saygısızlık olduğunu savundu. Orhan, “Devlet Bahçeli gibi açık açık Kürtler’e düşmanlık yapan birinin adının Diyarbakır'da bir yere verilmesi Kürt halkı için saygısızlık ve büyük bir hakarettir. Bu tarihe de saygısızlıktır. Kürt halkının kültürel hafızasının yok edilmesi için insanların isminden tutun da, köylerin, şehirlerin, sokakların, caddelerin, vadi ve derelerin dağların hatta iş yerlerinin isimleri bile değiştirildi” dedi. Grup bir süre Kürtçe şarkı söyledikten sonra dağıldı.

Devlet Bahçeli ismi tepki çekti

Hatıra ormanının kurulacağı alanın bağlı olduğu Sur İlçesi’nin, görevden alınan ve yerine kayyum atanan Belediye Başkanı Filiz Buluttekin ise ormana Bahçeli’nin adının verilmesinin anlamsız olduğunu söyledi. VOA Türkçe’ye konuşan Bulutttekin, kentin hafızasının silinmek istendiğini belirterek, “Bahçeli'nin bir tek çakıl taşı, bir oyunun olmadığı bir yerde niye böyle bir isim verilir bunu anlamakta zorlanıyorum? Bu da bir kayyum sistemidir ve kayyum zihniyeti ile oluşan bir işlemdir. Diyarbakır'da bu kadar saygın insanlar varken kalkıp halkın iradesini yok sayarak, halkın istemediği bir ismin buraya verilmesi hafızayı silmek ve yok etmek anlamındadır. Halkın iradesi yok saymak adına yapılan bir işlemdir bu kabul edilemez” diye konuştu.

Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odaları Birliği (TMMOB) İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Doğan Hatun da VOA Türkçe’ye, resmi işlemlerin başlamasının ardından kararı mahkemeye taşıyacaklarını söyledi. Hatun, ormana Diyarbakırlı birinin adının verilmesini isteyerek, “Devlet Bahçeli bu kentten olsaydı baş göz üstüne, Devlet Bahçeli, Kürtler için bir şey yapmış olsaydı baş göz üstüne ama bunların hiçbiri yok. Bu kentin onlarca yüzlerce değeri var. Hem kültür, hem siyasi anlamda binlerce değeri vardır. İlle de burada bir orman yapılacaksa, yapılsın. Ama bu kente hizmet etmiş birinin adı verilsin. Bu tür yerleşim yeri, cadde, park, bahçe, ormanlara isim belediye meclis kararıyla verilir. Belediyenin böyle bir meclis kararı olup olmadığını bilmiyoruz. Resmi yazı yazacağız. Böyle bir uygulama varsa öğrendikten sonra bir ihtimalle karşı çıkarız” diye konuştu.

VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan vatandaşlar da Devlet Bahçeli ismine karşı çıktı. Bir vatandaş Tahir Elçi’nin adının verilmesini istedi.

MHP İl Yönetimi açılışa Bahçeli’yi de davet edecek

VOA Türkçe’nin sorularını telefonla yanıtlayan MHP İl Başkanı Cihan Kayaalp ise başvurularının kabul edildiğini ve çalışmalara başladıklarını söyledi. Ormanın açılışına MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi de davet edeceklerini ifade eden Kayaalp, “Biz bu olayın hiçbir yerinde politik bir şey görmüyoruz. Diyarbakırlı Devlet Bahçeli'yi sevenler olarak 100 yıldır çorak olan bir araziye 10 binin üzerinde ceviz ve badem başta olmak üzere, fidan ekeceğiz. Diyarbakır vatandaşlarımızın gelecekte meyvesinden gölgesinden faydalanacakları fidan ekimi projesi başlatmayı düşündük. Bunu yaparken cebimizden paramız ve alın terimizle, imkanlarımızla bunu yapacağız. Sevdiğimiz Devlet Bahçeli'nin isminin verilmesi doğaldır, yasal olarak şartları uyan herkes, Türkiye'nin her yerinde böyle bir müracaatta bulunabilir. Memlekete hizmet olan, özellikle de fidan çalışması olsa, kimin olursa olsun ilk destek çıkan ben olurum. Bunu bir tarafları çekmenin bir anlamı yok” şeklinde konuştu.

Tarihi Kırklar Dağı’nın yamaçlarında 210 dönüm arazi üzerinde kurulacak olan orman için alt yapı çalışmalarına başlandı. Ormana dikilecek fidanların bir kısmı bölgeye getirildi.

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