Diyarbakır'da dezavantajlı çocuklar sirkte

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da dezavantajlı çocuklar sirke götürüldü.

Seyrantepe Spor Salonu'nda gösteri yapan Milano Sirki, Merkez Bağlar Kaymakamlığı Aile Destek Merkezinin organize ettiği program kapsamında ilçede oturan dezavantajlı çocukları ağırladı.

Bağlar Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi Eğitmeni Veysel Belek gösterinin ardından yaptığı açıklamada, merkezden yararlanan ailelerin çocuklarını sirke getirdiklerini belirterek, programa katılan çocukların çok mutlu olduğunu söyledi.

Çocuklardan 12 yaşında Mazlum Erdoğan, palyaço ve dans gösterilerini beğendiğini dile getirerek yetkililere teşekkür etti.

Hayatında ilk kez sirke geldiğini ifade eden 13 yaşındaki Büşra Tarhan da "Çok beğendim, akrobasi gösterileri çok güzeldi" dedi.

10 yaşındaki Hüseyin Poyraz Akbaş da palyaço gösterisinde çok eğlendiğini dile getirdi.

