Diyarbakır’da Dijital Müze açıldı

Önce Çocuklar Derneği’nin Fransa Kültür Merkezi ile ortaklaşa yürüttüğü "Micro-Folie Küçük Çılgınlık Dijital Müzesi" Diyarbakır’da açıldı.

Önce Çocuklar Derneği’nin Fransa Kültür Merkezi ile ortaklaşa yürüttüğü "Micro-Folie Küçük Çılgınlık Dijital Müzesi", Ankara ve İzmir’den sonra Diyarbakır’da da açıldı. Kentte bir ilk olma özelliği taşıyan Dijital Müze’de resim, heykel, bilim gibi birçok dalda seçkin 240 eser yüksek çözünürlükte vatandaşların hizmetine girdi. Toplamda 15 tablet ile çocukların dijital olarak hissederek tanıyacağı eserler, renk, duygu, doku konusunda bilgilendirecek. Müzede dünya mirası olarak kabul edilen seçkin eserler yüksek çözünürlükte çocuklara sunularak, çocukların gelişimi için adımlar atıldı.

Önce Çocuklar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cevahir Sadak Düzgün, teknoloji aracılığıyla çocukları dünya mirası ve sanatın incelikleriyle buluşturma amacında olduklarını söyledi. Düzgün, “Biz Önce Çocuklar Derneği olarak çocukların kültürel ve sanatsal etkinliklere çok dilli erişim hakkını savunuyoruz. Dünya mirasıyla buluşmalar konusunda çaba içerisindeyiz. Şuanda da Micro-Folie Küçük Çılgınlık Dijital Müze’ye ev sahipliği yapıyoruz. Dijital Müze Fransa’daki 8 müzeden yaklaşık 240 eserin, hatta daha fazla eserin dijital bir tabletin içinde çocuklara sunulma hali. Neden küçük çılgınlık, çünkü çocuklar genelde teknolojiyle doğru olmayan bir ilişki kuruyorlar. Bu projenin birden fazla amacı var. Projenin birinci amacı teknoloji aracılığıyla çocuklara ciddi kültür mirasıyla, dünya mirasıyla buluşturma hedefi, sanatın incelikleriyle onları buluşturma. Müzenin önemini, yani değerli sanat eserlerinin önemini vurgulamak ve bunu yaparken teknolojiden uzaklaştırmak değil teknolojinin yararlı yönüyle onu buluşturmak gibi bir hedefi var. Projemizi Fransız Kültür Enstitüsü destekliyor. Türkiye’de Ankara’da Fransız Kültür’de, İzmir’de yine Fransız Kültür’de müze çocuklarla buluştu. Şuanda Türkiye’de üçüncü adres olarak Diyarbakır’da. Biz çocuklarla bir ay içinde yaklaşık bin çocuğa bu ziyareti gezdirme imkanı bulduk. O açıdan şanslıyız, müzemiz 15 Şubat’a kadarda Diyarbakır’da olacak. Önce Çocuklar’ın ev sahipliği ve Fransız Kültür’ün desteğiyle çocuklarımızı bekliyoruz. Bu çok özel bir imkan, hem teknoloji hem de sanatsal ve dünya mirasıyla buluşma imkanı var. O nedenle bizler şanslıyız, çocuklarımıza böyle imkan sunabildiğimiz için Fransız Kültür’e bu açıdan teşekkür ediyoruz" dedi.