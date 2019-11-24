Kürtçe başta olmak üzere, bölgede konuşulan dillerin yok olmasının önüne geçilmesi amacıyla Diyarbakır’da Dil ve Kültür Ağı kuruldu. Ağ üyelerinin Kürtçe, Zazaca ve Süryanice yaptığı ilk basın toplantısında, bölgedeki dillerin resmen tanınarak, eğitim dili olması çağrısı yapıldı.

Güneydoğu’da konuşulan, Kürtçe ve lehçeleri, Süryanice, Ermenice, Arapça gibi dillerin yok olmaması için harekete geçen bir grup, ‘Dil ve Kültür Ağı’ adıyla yeni bir oluşumu hayata geçirdi. Değişik görüşlerden 45 kişinin kurduğu ağ, ilk toplantısını gerçekleştirdi. İki gün süren toplantıda dillerin yaşatılması için neler yapılması gerektiği tartışıldı.

Ağ üyelerinden Cevahir Sadak Düzgün, amaçlarını VOA Türkçe’ye anlattı. Amaçlarını dil ve kültür alanında farkındalık yaratmak olduğunu söyleyen Sadak Düzgün, “Türkiye'de tek dilli bir eğitim sistemi var. Dolayısı ile günümüz teknolojik koşulları, siyasi baskılar, bütün bunların harmanlanması ile geriye kalan bütün diller yok olmaya başladı. Kültürleriniz yaşayamaz hale geliyor. Buna ilişkin değerli kıymetli çalışmalar var. Biz bunları bir araya getirmek istiyoruz. Bunun genel olarak bu motivasyonu arttıracak, halkın sahiplenme duygusunu güçlendirecek, bir ışığa dönüştürülmesini istiyoruz. Dil hassasiyeti, kültür konusunda bir farkındalık yaratmak, sahiplenme duygusunu güçlendirecek bir çalışma yapmak diyoruz. Sivil alandaki kurum ve şahısların, dil kültür alanında hassasiyeti olanlar, sadece üretimi olanlar değil, bu konuda etki gücünü arttırabilecek her alanda kullanım oranını arttıracak bir çalışma hedefliyoruz” dedi.