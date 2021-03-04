Diyarbakır’da ’Dinamik Denetim Süreci’ başladı

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği korona virüs tedbirlerine yönelik ’Dinamik Denetim Süreci’ genelgesi kapsamında Diyarbakır’da denetimlere başlandı. Denetimlere katılan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, hem işletme sahiplerini hem de vatandaşları tedbirlere uyma konusunda uyardı.

Korona virüs risk durumuna göre mavi renkle düşük riskli iller arasına girmeyi başaran Diyarbakır’da ’Dinamik Denetim Süreci’ başlatıldı. Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde gerçekleşen denetimlere İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı’nın yanışı sıra, Diyarbakır Vali Yardımcısı Ömer Çoşkun, Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ve kentte bulunan kamu kurum ve kurul temsilcileri ile esnaf odaları temsilcileri katıldı.

İşletme sahipleri ve vatandaşları uyardı

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, beraberindekilerle birlikte iş yerlerini tek denetleyerek işletmecilere tedbirlere uyulmaları, vatandaşlara da tedbirleri elden bırakmamaları konusunda uyardı. Yapılan denetimlerin ardından Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Klasik denetimlerin ötesinde süreklilik arz eden, rutinin ötesine geçilen, sadece kolluk kuvvetleri değil, yerel yönetimler ve her kesimin içinde olduğu yeni bir anlayışla bu süreci daha az hasarlı atlatmak istedikleri belirten İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, "Düşük risk grubunda olan illeri korumak istiyoruz. Yüksek risk grubunda olan illerde de biraz daha gayret ederek risk durumlarının azalmasına yardımcı olmak için çalışıyoruz. Bugün Türkiye’de 260 bin personele denetim gerçekleştirmekteyiz. Diyarbakır’da da yaklaşık 6 bin personelimiz denetimlere katılacak. Sadece personel sayısı bakımından değil aynı zamanda yönetimin illerdeki idari kurumların hepsinin de içinde olacağı anlayışla hareket ediyoruz. Denetimlerde rehberlik etmek, vatandaşımızı ikna etmek, onları kurallara daha iyi şekilde uymaya teşvik etmek istiyoruz. Elbette denetimin doğal parçası olarak hatada ısrar edenlere gereğini yapacağız. Gün içerisinde de denetimlere devam edeceğiz. Diyarbakır bu kapsamda oldukça iyi bir durumdadır. Bütün mesele bu iyi durumu korumaktır. Risk durumunu yükseltmeden mevcut durumu muhafaza etmek oldukça önemlidir" dedi.