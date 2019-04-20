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Diyarbakır'da dolu yağdı, hayat 5 dakika durdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 17:41 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da etkili olan yağmurun ardından dolu yağdı.

Diyarbakır'da dolu yağdı, hayat 5 dakika durdu

Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da etkili olan yağmurun ardından dolu yağdı. Doludan kaçmak isteyenler işyerlerine sığınırken, trafik aksadı.
Kentte öğleden sonra etkili olan sağanak yağış, bir anda yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 5 dakika süren dolu yağışına hazırlıksız yakalanan çok sayıda vatandaş, Ekinciler Caddesi'ndeki iş yerlerine sığındı. Dolu nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, yollarda su birikintileri oluştu.
METEOROLOJİ UYARDI
Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi ise yaptığı açıklamayla Şırnak, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi. Yetkililer, vatandaşlara ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu yağışına karşı dikkatli olunması yönünde uyarıda bulundu.

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Diyarbakır'da dolu yağdı, hayat 5 dakika durduDiyarbakır'da dolu yağdı, hayat 5 dakika durduDiyarbakır'da dolu yağdı, hayat 5 dakika durduDiyarbakır'da dolu yağdı, hayat 5 dakika durdu

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