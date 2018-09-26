Diyarbakır’da Dört Yıl Sonra Yeniden Kitap Fuarı

Diyarbakır’da hendek ve barikat operasyonları nedeniyle dört yıl önce ara verilen kitap fuarı yeniden açıldı. Türkiye’deki kağıt sıkıntısına rağmen fuara katılan yayınevi sayısı arttı. Ancak yayınevleri yeni baskı kitaplarını getiremedi.

2014 yılına kadar 5 kez düzenlenen Diyarbakır Kitap Fuar’ı 4 yıllık aradan sonra, yeniden kapılarını açtı. Diyarbakır’daki hendek ve barikat operasyonları ve çatışmalar nedeniyle yapılamayan fuar, bu yıl 6.defa açıldı. Fuarın onur konuğu Diyarbakırlı Ermeni Yazar Mıgırdiç Margosyan oldu. Fuar süresince düzenlenecek panel ve söyleşilerde Margosyan’ın edebiyatı, eserleri ve yaşamı ele alınacak.

Fuarın ilk gününde ilgi fazlaydı. Birçok kişi kitaplara bakmak ve almak için fuara akın etti. Türkiye’de son zamanlarda, dövizdeki artış nedeniyle baş gösteren kağıt sıkıntısı fuarı da etkiledi. Yayınevleri yeni baskı kitapları getirmedi. Amerika’nın Sesi’ne konuşan yayınevi temsilcisi Serdar Karakoç, depolardaki kitapları getirdiklerini söyledi. Karakoç, ”Bizim buraya getirdiğimiz kitaplarımız, elimizden geldikçe okuyucuyu tatmin etmek için, henüz zam yansıtmadığımız kitaplarımız. Son baskı yapabildiğimiz kitaplarımızın fiyatları malum biraz yüksek. Bundan dolayı kitaplarımızı çok fazla getiremedik. Şu an için depomuzda var olan kitaplarımızı getirdik”dedi.