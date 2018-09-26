Diyarbakır’da Dört Yıl Sonra Yeniden Kitap Fuarı

Diyarbakır’da hendek ve barikat operasyonları nedeniyle dört yıl önce ara verilen kitap fuarı yeniden açıldı. Türkiye’deki kağıt sıkıntısına rağmen fuara katılan yayınevi sayısı arttı. Ancak yayınevleri yeni baskı kitaplarını getiremedi.
2014 yılına kadar 5 kez düzenlenen Diyarbakır Kitap Fuar’ı 4 yıllık aradan sonra, yeniden kapılarını açtı. Diyarbakır’daki hendek ve barikat operasyonları ve çatışmalar nedeniyle yapılamayan fuar, bu yıl 6.defa açıldı. Fuarın onur konuğu Diyarbakırlı Ermeni Yazar Mıgırdiç Margosyan oldu. Fuar süresince düzenlenecek panel ve söyleşilerde Margosyan’ın edebiyatı, eserleri ve yaşamı ele alınacak.
Fuarın ilk gününde ilgi fazlaydı. Birçok kişi kitaplara bakmak ve almak için fuara akın etti. Türkiye’de son zamanlarda, dövizdeki artış nedeniyle baş gösteren kağıt sıkıntısı fuarı da etkiledi. Yayınevleri yeni baskı kitapları getirmedi. Amerika’nın Sesi’ne konuşan yayınevi temsilcisi Serdar Karakoç, depolardaki kitapları getirdiklerini söyledi. Karakoç, ”Bizim buraya getirdiğimiz kitaplarımız, elimizden geldikçe okuyucuyu tatmin etmek için, henüz zam yansıtmadığımız kitaplarımız. Son baskı yapabildiğimiz kitaplarımızın fiyatları malum biraz yüksek. Bundan dolayı kitaplarımızı çok fazla getiremedik. Şu an için depomuzda var olan kitaplarımızı getirdik”dedi.
Başka bir yayınevinin editörü Emir Ali Türkmen ise, kitaplara son üç ayda yüzde 50’ye yakın zam geldiğini hatırlatarak, “Biz eski kitaplara henüz zam yapmadık. Birçok yayıncı arkadaş zam yaptı ama biz yapmadık. Satılan kitabın yerine yenisini koymak çok zor artık. Yeni çıkan kitaplar üç ay öncesine göre yüzde 40-50 daha fazla” diye konuştu.
Kürtçe kitaplar basan yayınevleri ise hem siyasi hem ekonomik baskılardan şikayetçi. Amerika’nın Sesi’nin sorularını yanıtlayan Songül Keskin; “Zamların etkisini nasıl anlatayım bilmiyorum. Standımızdan belli oluyor zaten. 23 yıldır bu işi yapıyoruz ilk kez bu kadar umutsuzum. Hem Kürtçe yayınevi olmamızdan dolayı, Türkçeler de öyledir tahmin edersem. Bu yıl bilmiyorum çok çok kötü. Söyleyecek söz bulamıyorum. Siyasi kriz bizi çok etkiledi. Hendek çatışmaları çok kötü etkiledi. Sonrasında da ekonomik kriz geldi, nasıl olacak bilmiyorum” şeklinde konuştu.
Fuara gelen ziyaretçiler ise, özellikle öğrenciler, ucuz kitap bulabilme umuduyla fuara geldiklerini söyledi.
Fuara Türkiye’nin değişik illerinden 120 yayınevi katıldı. Fuar yetkilileri bu rakamın dört yıl önceki fuara katılanlardan yüzde 20 daha fazla olduğunu söyledi. Altı gün sürecek olan fuar kapsamında 60 kültür etkinliğinde 250 yazar okurlarıyla buluşacak. Aralarında Mıgırdiç Margosyan, Canan Tan, Altan Öymen, Ahmet Telli, Ayşe Kulin, Oya Baydar, Şükrü Erbaş, Aytül Akal, Fikret Başkaya, Nurcan Baysal, Nurullah Peker, Işık Ergüden, Nil Sakman, Kemal Hamamcıoğlu, İsmail Saymaz, Mine Soysal, Levent Gültekin, İsmail Beşikçi, Şeyhmus Diken, Bahadır Yenişehirlioğlu’nun da bulunduğu yazarlar fuarda okurlarıyla bir araya gelecek.
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