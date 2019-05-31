Diyarbakır’da ‘Dünya Kudüs Günü’nde Dünyaya Tepki

Her yıl Ramazan ayının son cuma günü yapılan Dünya Kudüs Günü etkinlikleri kapsamında Diyarbakır’da da bir yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşten sonra yapılan basın açıklamasında aralarında Arap ülkelerinin de bulunduğu birçok ülkeye tepki vardı.

Müslüman ülkeler, Kudüs’e dikkat çekmek ve Filistinliler’e destek amacıyla her yıl Ramazan ayının son Cuma günü çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bu yıl etkinlik düzenlenen kentler arasında Diyarbakır da vardı. Mustazaflar Cemiyeti Diyarbakır Şubesi ile Özgür Kudüs Platformu Diyarbakır Şubesi tarafından ‘Özgür Kudüs Yürüyüşü’ düzenlendi. Yürüyüş nedeniyle güzergah üzerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Yürüyüş güzergahına giden yolları bariyerle kapatan polis, yürüyüş boyunca güvenlik önlemlerini sürdürdü.

Yürüyüşe katılanlar İstasyon Meydanındaki Sümer Camii’nde bir araya geldi. Grup önce topluca ikindi namazı kıldı, ardından "Özgür Kudüs Yürüyüşü"ne başladı. Ellerinde Türkçe, Kürtçe ve Arapça pankart ve afişler bulunan grup, sık sık Filistin lehine, Amerika ve İsrail aleyhine sloganlar attı. Grubun marşlar eşliğinde yaptığı yürüyüş, surların Urfakapı kesiminde son buldu.