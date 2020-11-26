HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Diyarbakır’da ’dur’ ihtarına uymayan otomobil polis memuruna çarpıp kaçtı

Diyarbakır’da ’dur’ ihtarına uymayan otomobil polis memuruna çarpıp kaçtı

26.11.2020 23:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da ’dur’ ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücüsü polis ekiplerine çarptı.

Diyarbakır’da ’dur’ ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücüsü polis ekiplerine çarptı. Polis memuruna çarpan otomobil olay yerinden kaçarken, otomobilin çarptığı polis memuru ağır yaralı olarak kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Olay, Diyarbakır-Elazığ karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen bir otomobil polis ekipleri şüpheli araca ’dur’ ihtarında bulundu. Bunun üzerine şüpheli otomobil yol kenarında bulunan polis memuru Nail Orsal’a çarpıp kaçtı. Polis memuru Orsal olay yerine çağrılan ambulansla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak yapılan ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Yaralı polis memuru Orsal burada yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım ünitesine alındı.

Polis memuru Orsal’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kaçan otomobil ise polis ekiplerinin takibi sonucunda sürücüsüyle birlikte yakalandı. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Selefi dernekler silahlanıyor' demişti! Savcılıkta neler anlattı? 'Selefi dernekler silahlanıyor' demişti! Savcılıkta neler anlattı?
Akşener'den Ümit Özdağ açıklamasıAkşener'den Ümit Özdağ açıklaması
70 yaşındaki adam göz kapaklarıyla 25 kg ağırlık kaldırmaya çalıştı 70 yaşındaki adam göz kapaklarıyla 25 kg ağırlık kaldırmaya çalıştı
1/

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu

Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu

Astrazeneca: Aşı çalışmalarında hata yaptık

Astrazeneca: Aşı çalışmalarında hata yaptık

Oben büyüdü! İç çamaşırlı pozu olay oldu

Oben büyüdü! İç çamaşırlı pozu olay oldu

İkramiye isabet eden kuponunu çalmıştı! Flaş gelişme

İkramiye isabet eden kuponunu çalmıştı! Flaş gelişme

Ekrem İmamoğlu ile taksiciler arasında gerginlik

Ekrem İmamoğlu ile taksiciler arasında gerginlik

Bilim Kurulu'na istifa çağrısı! 'Kararları siyaset veriyor'

Bilim Kurulu'na istifa çağrısı! 'Kararları siyaset veriyor'

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Silivri'de kahreden olay! Yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Silivri'de kahreden olay! Yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

7 yıldır dağda yaşıyor! Koronayı bile 1 ay sonra öğrendi

7 yıldır dağda yaşıyor! Koronayı bile 1 ay sonra öğrendi

Bülent Arınç'tan flaş karar! YİK üyeliği görevinden ayrıldı

Bülent Arınç'tan flaş karar! YİK üyeliği görevinden ayrıldı

Almanya'dan Türkiye'ye hadsiz suçlama

Almanya'dan Türkiye'ye hadsiz suçlama

Diğer Haberler

Diyarbakır’da ’dur’ ihtarına uymayan otomobil polis memuruna çarpıp kaçtı

’Dur’ ihtarına uymayan otomobil polis memuruna çarpıp kaçtı

İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Osman Şiban' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'Osman Şiban' açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Ümit Özdağ açıklaması

Akşener'den Ümit Özdağ açıklaması

MetroPoll Araştırma'dan dikkat çeken anket: Erdoğan'ı MHP seçmeninin ne kadarı, Bahçeli'yi AK Parti seçmeninin ne kadarı beğeniyor?

MetroPoll Araştırma'dan dikkat çeken anket

AFAD: İzmir'deki depremin ardından 2 kişinin tedavisi sürüyor

AFAD: İzmir'deki depremin ardından 2 kişinin tedavisi sürüyor

TBMM Başkanı Şentop: Adalet tecelli etmiştir

TBMM Başkanı Şentop: Adalet tecelli etmiştir

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.