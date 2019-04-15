DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da "dur" ihtarına ve uyarı atışına uymayan şüphelinin etkisiz hale getirildiği olayla ilgili gözaltına alınan 2 polisten biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Sümer Parkı'nda "dur" ihtarına ve uyarı atışına uymayan şüpheli R.H'nin etkisiz hale getirildiği olayın ardından gözaltına alınan 2 polis, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sorgularının ardından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 2 polisten biri "taksirle adam öldürmek" suçundan tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Dün merkez Yenişehir ilçesi Sümer Parkı'na yüzleri maskeli 2 kişinin girdiği yönünde Alo 155 İmdat Hattı'na yapılan ihbarın ardından söz konusu parkta araştırma yapan ekipler, 2 kişinin kendilerine doğru koşması üzerine "dur" ihtarı yapmış, ihtara uyan şüpheli R.Y teslim olurken, uyarı atışına rağmen durmayan diğer şüpheli R.H ise vurularak etkisiz hale getirilmişti.

Olay yerinde yapılan incelemede R.H'nin yakınında kurusıkı tabanca, boş kovanlar, nüve ve gömlek parçaları bulunmuştu.

