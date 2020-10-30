Diyarbakır’da düzenlenen operasyonlarda metropollerde eylem hazırlığında olan 5 terörist yakalandı. Kırsalda silah ve bomba eğitimi alan teröristlerden ikisinin hastanede çalıştığı, birinin ise KHK ile ihraç edildiği belirlendi.
Diyarbakır’da düzenlenen operasyonlarda metropollerde eylem hazırlığında olan 5 terörist yakalandı. Kırsalda silah ve bomba eğitimi alan teröristlerden ikisinin hastanede çalıştığı, birinin ise KHK ile ihraç edildiği belirlendi.
Diyarbakır’da düzenlenen operasyonlarda metropollerde eylem hazırlığında olan 5 terörist yakalandı. Kırsalda silah ve bomba eğitimi alan teröristlerden ikisinin hastanede çalıştığı, birinin ise KHK ile ihraç edildiği belirlendi.