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Diyarbakır'da eğitim öğrencilerin zılgıtları ile başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 13:01 | Son Güncelleme

 DİYARBAKIR'da, 2018-2018 eğitim- öğretim döneminin açılışı nedeniyle düzenlenen ve Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun da katıldığı törende öğrencilerin çektikleri zılgıtlar eşliğinde okullar açıldı.

Diyarbakır'da eğitim öğrencilerin zılgıtları ile başladı

Ahmet ÜN-Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, 2018-2018 eğitim- öğretim döneminin açılışı nedeniyle düzenlenen ve Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun da katıldığı törende öğrencilerin çektikleri zılgıtlar eşliğinde okullar açıldı.
Merkez Kayapınar ilçesindeki Hantepe Eğitim Şehitleri İlkokulu'nda düzenlenen törene, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Milletvekilleri Ebubekir Bal, Oya Eronat, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Cumali Atilla, Emniyet Müdürün Tacettin Aslan ile çok sayıda davetlinin katıldı. Törende konuşan Vali Güzeloğlu, bugün Diyarbakır'da 461 bin öğrencinin okulla buluştuğunu söyledi. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasının heyecanını yaşadıklarını söyleyen Vali Hasan Basri Güzeloğlu, "İlimiz genelinde 1725 okulda, 52 bin 44 okul öncesi, 150 bin 876 ilkokul, 157 bin 92 ortaokulu ve 100 bin 139 ortaöğretim olmak üzere bugün 17 ilçemizde 461 bin 21 öğrencimiz okulla buluştu. Diyarbakır nüfusunun yaklaşık yüzde 30 oranı teşkil eden bu sayı aynı zamanda ilimizin gücü ve zenginliğidir. Çünkü, biz inanıyoruz ki, her bir çocuk bir dünyadır. Geleceğimizi güzel yarınlara taşıyacak ilimiz ve ülkemizi kalkındıracak, milli ve manevi değerlerden başlayarak, uluslararası bir kimliği temsil edecek donanıma ulaşacak, bir zenginliktir. Bir ülkenin en büyük varlığı, değeri yetişmiş insan gücüdür, aynı zamanda da zenginliğidir. Eğitilmiş genç nüfusu ve insan gücünü bu anlamda geliştiren ülkeler bugünün ve geleceğinin yöneten ve belirleyen ülkeleridir"dedi.
Protokol konuşmalarının ardındanan Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından müzik dinletisi düzenlendi. Müzik dinletisinin ardından öğrencileri tebrik eden Vali Güzeloğlu ve beraberindekiler, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekmeleriyle, zılgıtlar eşliğinde yeni eğitim öğretim dönemi açıldı. İlköğretim haftası etkinlikleri kapsamında Vali Güzeloğlu, törenin yapıldığı Hantepe Eğitim Şehitleri İlkokulu'nda yılın ilk dersinin verilmesiye tören sona erdi.

FOTOĞRAFLI

Diyarbakır'da eğitim öğrencilerin zılgıtları ile başladıDiyarbakır'da eğitim öğrencilerin zılgıtları ile başladıDiyarbakır'da eğitim öğrencilerin zılgıtları ile başladıDiyarbakır'da eğitim öğrencilerin zılgıtları ile başladı

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