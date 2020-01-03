Diyarbakır'da "eğitim şehitleri" anıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde, 12 yıl önce bomba yüklü aracın dershane önünde patlatılması sonucu hayatını kaybeden 6'sı öğrenci 7 kişi törenle anıldı. İlk tören, 3 Ocak 2008'de PKK'lı teröristlerce düzenlenen, dershaneye giden Eren Şahin Eronat, Salih Ekinci, Melek İpek, Rıdvan Süer, Ferhat Mutlu ve Engin Taşkın ile veli Cengiz Kaya'nın yaşamını yitirdiği, 73 kişinin yaralandığı bombalı saldırının gerçekleştirildiği Prof. Dr. Selahaddin Yazıcıoğlu Caddesi'nde yapıldı. Şehit aileleri ve saldırıdan yaralı kurtulanların da katıldığı törende karanfil bırakıldı, duygulu anlar yaşandı. Saldırıda oğlu Eren Şahin'i kaybeden AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, şehitlerin 6'sının çocuk, birinin de kızını dershaneden almaya gelen bir baba olduğunu hatırlattı. "Umudumuz var. Bu şehirde artık katliamlar olmayacağına inanıyoruz. Bu anma törenlerini niye yapıyoruz? PKK'nın çocuklarımız üzerinde yaptığı katliamları göstermek için." diyen Eronat, terör örgütünün sadece bu çocukları öldürmediğini, 12-14 yaşındaki çocukları da dağa kaçırdığını vurguladı.

Eronat, "İçişleri Bakanlığı açıklamasına göre PKK'nın elinde 12-14 yaş arasında 210 çocuk bulunuyor. Biz bunların önüne geçmek için, bütün dünya gerçekleri görsün diye bu anma törenlerini yapıyoruz." dedi. - "Şehitlerimiz unutulmayacak, unutturulmayacak" Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi Eren Şahin Konferans Salonu'nda devam eden anma programında, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, şehitler için dua etti. Şehit öğrenciler ve öğretmenlerle ilgili sinevizyon gösterimi yapıldı. Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, burada yaptığı konuşmada, terör örgütlerinin saldırılarının Türkiye'nin büyük yürüyüşünü durduramayacağını söyledi. Şehitleri rahmetle andıklarını ifade eden Güzeloğlu, "Onlara sözümüz var. Hiçbirinin kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Bu ihaneti yapanlar bedelini ödedi, ödeyecek. Türkiye'nin terörle, hainlerle mücadelesi son hain ve terörist yok edilene, bu terör tehdidi ülkenin gündeminden çıkana kadar kararlılıkla devam edecek. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu mücadele, ülkeyi her köşesinde barışın ve esenliğin hakim olduğu, huzur ve güvenliğin tesis edildiği gündeme taşıyacak." diye konuştu.

Ülke sınırları içinde ve dışarıda hangi terör odağa olursa olsun, bu mücadelenin kararlılıkla süreceğine işaret eden Güzeloğlu, "Bugün Türkiye'nin her köşesinde, Diyarbakır'da huzur ve güven var. Eğitim şehitlerimizden, sivillerimizden, kahramanlıklarıyla bu mücadeleyi bugüne taşıyan askerimizden, polisimizden, güvenlik korucularımızdan, şehit olan bütün vatan evlatlarından Rabb'im razı olsun." ifadelerini kullandı. Güzeloğlu, Türkiye'nin her alanda gelişerek, oyunları bozan ve küresel ölçekte barışa katkı sunan bir ülke haline geldiğine dikkati çekerek, büyük bir gücün adını temsil eden Türkiye'de hiçbir zaman şehitlerin unutulmayacağını ve unutturulmayacağını, anılarının hep yaşatılacağını vurguladı. AK Parti Milletvekili Eronat da evladını kaybeden bir anne olarak çocukların ölmemesi için siyasete atıldığını, 40 yıldır yaşanan acıların son bulması için çalıştığını anlattı. Eronat, "Oğlumu kucağıma aldığımda 28 yaşındaydım. Onunla oyun oynadım. Mühendis olmama rağmen iki artı ikinin dört olduğunu onunla yeniden öğrendim. Kaç yaşında anne olursanız olun, çocuğunuz sizden koparıldığında ruhunuz bedeninizden ayrılmış gibi acı çekiyorsunuz." dedi.

Dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine değinen Eronat, annelerin bölgede sağlanan huzur ve güven sayesinde, çocuklarını korkmadan PKK'dan istediğini dile getirdi. - "Bütün annelerin çocuklarına kavuşacağına yürekten inanıyorum" Çocuğu dağa götürülen annelerden çok telefon geldiğini ifade eden Eronat, şöyle konuştu: "Eğer bir çocuğu dağda ise anne susar, 'ya çocuğuma bir şey yaparlarsa' endişesi içindedir. 'Acaba yanımdaki çocukların başına bir şey gelir mi' korkusu taşır. Bu anneler için mücadele içine girdim. Oturma eylemi yapan anneler bugüne kadar niye hiç konuşmuyordu? Çünkü artık bıçak kemiğe dayandı ve şehrimiz, ülkemiz artık çok güvenli. Güvenlik olmazsa, özgürlük asla olamazmış. Güvenlik olunca bu anneler konuşmaya ve haykırmaya başladı. Önce Hacire anne, ardından Hatice anne ve geçen hafta da Hüsniye anne çocuğuna kavuştu. Domino etkisi ile diğer bütün annelerin de çocuklarına kavuşacağına yürekten inanıyorum." Eronat, şehit Aybüke ve Necmettin öğretmenler ile tüm eğitim şehitlerini rahmetle andığını belirtti.