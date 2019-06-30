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Diyarbakır'da elektrik akımına kapılan bebek hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 23:11 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da elektrik akımına kapılan bebek hayatını kaybetti

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde elektrik akımına kapılan Suriye uyruklu bebek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bozçalı Mahallesi'ndeki evlerinin banyosunda prize takılı su ısıtıcısına dokunan 1 yaşındaki Menal Vasıl, elektrik akımına kapıldı.

Çevredekilerden yardım isteyen aile, bebeklerini Bismil Devlet Hastanesine kaldırdı.

Vasıl bebek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Vasıl bebeğin cesedi otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bismil Elektrik akım

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