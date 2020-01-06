Diyarbakır’da engellilere "özel" diş tedavi hizmeti

DİYARBAKIR (AA) - ŞÜKRÜ GÜNDÜZ - Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde, poliklinikte tedavi edilmesi güç olan engelli hastalara "özel" diş tedavi hizmeti sunuluyor. Yaklaşık iki yıl önce hizmete açılan hastanede engelliler için oluşturulan ameliyathane ile polikliniklerde tedavisi mümkün olmayan hastalara hizmet veriliyor. Zihinsel engelliler ile otistik ve down sendromlular başta olmak üzere yardıma ihtiyaç duyan ve dişlerinde problem olan hastalar, görevlilerce araçla evlerinden alınarak hastaneye getiriliyor. Kayıt işlemleri yapıldıktan sonra servise yatırılan hastalar, genel anestezi yöntemiyle tedavi ediliyor. Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyarbakır'da sağlık alanında vatandaşlara çok kaliteli hizmet sunulduğunu söyledi. Engelli vatandaşların sağlık hizmetlerinden en güzel şekilde yararlanması için çaba gösterdiklerini ifade eden Tekin, "Arkadaşlarımızla yaptığımız istişarelerde engellilere yönelik böyle bir sağlık hizmetini başlattık. Artık hizmete açtığımız ameliyathanede genel anestezi yöntemiyle engellilerin diş tedavilerinin sorunsuz bir şekilde yapıyoruz." dedi.

- "Hastayı evlerinde ziyaret ediyoruz" Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Kamuran Tan da poliklinikte tedavisi güç olan engelli vatandaşların diş tedavilerine sorunsuz bir şekilde yapılabileceği ameliyathaneyi oluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Tan, engelli ve bakıma muhtaçlara ağız ve diş sağlığı açısından evde de sağlık hizmeti verdiklerini belirterek, şunları kaydetti: "Genelde bakıma muhtaç olan vatandaşlarımızın düzenli kontrollerinin yapılması gerekiyor. Bu konunda evde bakım birimimiz var. Vatandaşlarımız burada bir kayıt oluşturdukları zaman ekiplerimizle hastayı evlerinde ziyaret ediyoruz. Onların hastanemize taşınmasını sağlayarak burada tedavi işlemlerini yapıyoruz." Bölge genelinde önemli bir eksikliği giderdiklerini aktaran Tan, "Bunu da çözmüş olduk. Bu durumdaki hasta yakınlarının bize başvurmasını istiyoruz. Bu hastalarımızın bütün tedavilerini tamamını ameliyathanemizde genel anestezi altında yapalım." ifadelerini kullandı. - Genel anestezi altında tedavi