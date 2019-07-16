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Diyarbakır’da eş zamanlı sela okundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 04:28 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü selalar, gece saat 00.13 itibariyle Diyarbakır ve Türkiye genelinde 90 bin camide tekrar okundu.

Diyarbakır’da eş zamanlı sela okundu

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü selalar, gece saat 00.13 itibariyle Diyarbakır ve Türkiye genelinde 90 bin camide tekrar okundu. 15 Temmuz şehitlerinin adı yazılı ayyıldızlı balonlar gökyüzüne bırakıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen programlar çerçevesinde, 15 Temmuz darbe girişiminin 3. Yıl dönümünde Diyarbakır’da ve Türkiye genelinde toplam 90 bin camide saat gece 00:13 itibariyle okunmaya başladı. Diyarbakır’da 15 Temmuz darbe girişimi nedeni ile toplanan binlerce vatandaş, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkı’nada bir araya geldi. Coşkulu etkinliklerle başlayan demokrasi nöbeti buluşması saatler 00.13 göstermesiyle itibaren yerini sela sesine bıraktı. Büyük bir sessizlikle dinlenen sela, okunduktan sonra binlerce vatandaş ile birlikte 15 Temmuz Demokrasi Marşı okunarak demokrasi nöbetine son verildi. Öte yandan AK Parti Gençlik Kolları tarafından ’Gökteki Melekler Bizim Şehitle’ sloganıyla 15 Temmuz şehitlerinin her biri için Ayyıldızlı üzerinde şehit adı yazan balonlar göğe uçuruldu.

Diyarbakır’da eş zamanlı sela okundu

Diyarbakır’da eş zamanlı sela okundu

Diyarbakır’da eş zamanlı sela okundu

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