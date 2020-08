Diyarbakır’da eşini kızının gözü önünde öldüren zanlı kayıplara karıştı

“Ablama kızının önünde pompalı tüfekle ateş etmiş” Ablası Remziye’nin kızının önünde kocası tarafından öldürüldüğünü belirten Tura, "Ablam 29 yaşındaydı, 9 yıl önce zorla kaçırıldı. Evlendi her şeyi kabul etti ve yıllarca beklerim diyerek yıllarca bekledi. Kardeşlerine ve ailesine zarar gelmesini istemezdi. Çünkü psikopatın tekiydi adam çıkıp kardeşime ve aileme zarar verebilir diye ablam buna katlanıyordu. Ailesi ve kendisi tarafından defalarca tehdit edildik aldırış etmedik. Ama ablam öyle değildi. Hem bizler için hem de kardeşlerim için zarar gelmesin diye korkuyordu. Ablamı kaçırdıktan bir ay sonra cezaevine girdi. 9 yıldır ablam onu bekliyordu. Sadece bir ay evli kaldılar hatta bir ay değil 28 gün evli kaldılar. Açık cezaevine alınmıştı ve cezasının büyük bölümünü de yatmış, kalan cezası için açık cezaevine nakledilmiş. Oradayken firar etmiş. Gelmiş ablama demiş ki; ‘Remziye gel gidelim dayım bize sahte kimlik çıkaracak Antalya’ya gidelim. Dayım orada restoran açacak orada çalışırız’ diyerek yine kandırmak için öyle demiş. Ablam Remziye’de ona,’ Ben bir kere ailemin şerefiyle oynadım ikinci defa gelemem. Zaten gelsem de bakamazsın bana o yüzden ben senle gelemem’ demesinin ardından bir iki gün geçtikten sonra küçük bir marketimiz var orada kardeşimi boğazından tutarak tehditler savurmuş Remziye ablamda sonra olayı bize anlattı ardından ağabeyimler de ablama tek başına gitme bir yere demişler. Daha sonra Remziye tek başına komşuya gitmek için evden çıkmış ağabeyim onu yolda görünce ‘Komşumuz yemek yapmış iki adımlık yol iki dakika sonra geleceğim’ dedikten sonra gitmiş. Ablam komşudan dönünce kızı ile birlikte bu şerefsiz önüne çıkmış, elinde bir tane pompalı tüfek ve bir adette kurusıkı tabanca. Kurusıkı tabanca ile kaçalım diye korkutmak istemiş. Ablam korkmayınca araya biri girince kızının önünde direk pompalı tüfekle ablama ateş etmiş ve daha sonrada küçük kızını darp ederek kaçmış’ diye konuştu.

Eşi tarafından kızının gözleri önünde silahla öldürülen Remziye Yoldaş’ın kız kardeşi Evindar Tura, katilin uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından hapse girdiğini, açık cezaevindeyken bir süre önce firar ettiğini, Remziye’nin de buna karşı çıktığı ve teslim olmasını istediğini söyledi. Tura, "Hergün farklı insanların fotoğrafını paylaşırdım ablamın fotoğrafını paylaşamadım. Her gün fotoğrafını paylaştığım kadınlardan olmamalıydı benim ablam. Can güvenliğimiz yok. Ablamın katilinin en kısa sürede yakalanıp adalete teslim edilmesini istiyorum” dedi. Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi’nde yaşayan 29 yaşındaki Remziye Yoldaş, Diyarbakır Açık Cezaevi’nden firar eden eşi 31 yaşındaki Veysi Yoldaş tarafından Cuma akşamı pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Olayın ardından Veysi Tura kaçarak izini kaybettirirken, Remziye Yoldaş’ın kız kardeşi Evindar Tura, ablasının öldürülmeden önce yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı’na (İHA) anlattı.

“Artık kadınların ölmesini istemiyorum”

Veysi Yoldaş’ın olayı yaptıktan sonra kaçtığını gözyaşları içerisinde anlatan Tura, “Kardeşleri ve ailesi kendisine yardım ve yataklık yapıyorlar. Hem onun hem de ona yardım ve yataklık yapanın hepsinin alınmasını istiyorum. Eğer güvenlik güçleri üzerinde durur ise hemen yakalarlar. Ben bir kız kardeş olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sesleniyorum; ablam her gün fotoğrafını paylaştığım kadınlardan olmamalıydı. Bu yüzden ne olur hemen bir şeyler yapmalısınız. İdamsa idam, caydırıcı cezaysa caydırıcı ceza ne olur artık bir şeyler yapınız. Artık kadın cinayeti görmek istemiyorum. Her gün farklı insanların fotoğrafını paylaşırdım ablamın fotoğrafını paylaşamadım. Artık kadınların ölmesini istemiyorum. Bu kişi benim ablama zarar verdi ve firar şuanda belki de gelip bana zarar verecek ya da gelip kızını önceden darp etmişti belki de öldürecek, çok korkuyoruz. Can güvenliğimiz yok. Ablamın katilinin en kısa sürede yakalanıp adalete teslim edilmesini istiyorum” şeklinde konuştu.

Olayla ilgili olarak soruşturma sürerken, katil koca Veysi Yoldaş’ın yakalanması için çalışmalar ise devam ediyor.