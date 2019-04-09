Diyarbakır'da Et ve Süt Kurumuna EYP'li saldırı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da, terör örgütü yandaşlarının Et ve Süt Kurumuna yönelik el yapımı patlayıcılı (EYP) saldırısında bazı araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK yandaşı bir grup, merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik semtindeki Et ve Süt Kurumuna el yapımı patlayıcı attı.

Saldırıda EYP'ler kurumun önünde park halindeki kamyon ve 2 otomobile isabet etti.

Can kaybı ve yaralananın olmadığı saldırıda, bazı araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Olay yerine gelen polis ekiplerince cadde trafiğe kapatılarak, saldırıya ilişkin inceleme başlatıldı.

