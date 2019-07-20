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Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2019 13:58 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 4 gün önce Diyarbakır Kulp ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiğini, teröristlerden birisinin 600 bin lira ödülle turuncu kategoride yer aldığını açıkladı.

Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e çıktı

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, 4 gün önce Diyarbakır Kulp ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiğini, teröristlerden birisinin 600 bin lira ödülle turuncu kategoride yer aldığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, 16 Temmuz 2019 tarihinde Diyarbakır Kulp ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükselmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde 600 bin lira ödülle turuncu kategoride yer alan sözde dorşin grubu halkla ilişkiler sorumlusu 'Sorhin Eruh' kod adlı Meryem Aksu olduğu tespit edilmiştir" denildi.
Bakanlık daha önce, hava destekli gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

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