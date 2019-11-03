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Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 10:14 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Dün de aynı bölgede 3 terörist etkisiz hale getirilmişti.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı jandarma özel harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, Diyarbakır Lice kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.“

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