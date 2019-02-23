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Diyarbakır'da ev yangını: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 21:23 | Son Güncelleme

Ergani ilçesinde evinde yangın çıkan yaşlı kadın hayatını kaybetti

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Ergani ilçesi Kemertaş Mahallesi'nde yalnız yaşayan Sultan Kızıl'ın (80) evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, evde yapılan incelemede Kızıl'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşlı kadının cenazesi otopsi için ilçe devlet hastanesi morguna götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Ergani yangın

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