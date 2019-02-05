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Diyarbakır'da evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 19:37 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede elektrik kontağından çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

Diyarbakır'da evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede elektrik kontağından çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.
Yangın, akşam saatlerinde İskanevleri Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede, iddiaya göre elektrik kontağından yangın çıktı. Apartmandakilerin müdahale ettiği yangın, ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında aileden 4 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık görevlilerince ambulansta oksijen tedavisi uygulanırken, biri ise Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenini belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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Diyarbakır'da evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendiDiyarbakır'da evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

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