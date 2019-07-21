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Diyarbakır'da eve operasyon: 1 terörist öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.07.2019 07:53 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda çıkan çatışmada, 1 terörist etkisiz hale getirildi.

Diyarbakır'da eve operasyon: 1 terörist öldürüldü

Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda çıkan çatışmada, 1 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda 1 Özel Harekat polisi de yaralandı.
Merkez Bağlar ilçesi Sento Caddesi eski havaalanı kavşağında 3 katlı bir binanın en üst katındaki dairede PKK'lı teröristlerin saklandığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 03.00 sıralarında operasyon düzenledi. Polisin 'teslim ol' çağrısına ateşle karşılık verilince çatışma çıktı. Çatışmada evdeki terörist etkisiz hale getirildi, bir Özel Harekat polisi de yaralandı. Polis memuru, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
EV SAHİPLERİ GÖZALTINA ALINDI
Çatışmanın yaşandığı evin sahibi karı- koca çift ise gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri, evde inceleme yaptı. Köpek Eğitim Merkezi'nden (KEM) gelen ekip de dedektör köpek yardımıyla ev ve çatı katında arama yaptı.

FOTOĞRAFLI

Diyarbakır'da eve operasyon: 1 terörist öldürüldüDiyarbakır'da eve operasyon: 1 terörist öldürüldüDiyarbakır'da eve operasyon: 1 terörist öldürüldüDiyarbakır'da eve operasyon: 1 terörist öldürüldü

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