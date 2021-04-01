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Diyarbakır’da eve otomatik silahlarla saldırı

01.04.2021 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı Bağlan Mahallesi’nde bir ev, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından uzun namlulu silahlarla tarandı.

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Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı Bağlan Mahallesi’nde bir ev, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından uzun namlulu silahlarla tarandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken saldırganlar gecenin karanlığından faydalanarak kaçtı.
Olay, Lice ilçesine bağlı Bağlan Mahallesi’nde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bağlan Mahallesi’nde ikamet eden M.Ş.B. adlı kişinin evi, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce otomatik silahlarla tarandı. Silah seslerinin kesilmesinden bir süre sonra ev ikinci kez tarandı. Çok sayıda kurşunun isabet ettiği evde, şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken saldırganlar gece karanlığından faydalanarak bölgeden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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