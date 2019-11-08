Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan aileler Hz. Süleyman Camii’ni ziyaret etti

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiası ile Diyarbakır’da HDP İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül’de evlat nöbeti için oturma eylemi başlatan aileler, Mevlit Kandili münasebeti ile Sur ilçesinde bulunan tarihi Hz. Süleyman Camii’ndeki sahabeler türbesini ziyaret ederek dua etti.

Diyarbakır’da HDP İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül’de evlat nöbeti için oturma eylemi başlatan aileler, Mevlit Kandili münasebeti ile Sur ilçesindeki tarihi Hz. Süleyman Camii’ni ziyaret etti. Ziyarette aileler, ellerini semaya kaldırarak kaçırılan çocuklarının geri getirilmesi için dua ederken, çocuklarının kaçırılmasında aracı olan kişi yada kişilere de beddua etti.

“Allah bizim çocukları geri göndermeyi nasip etsin”

Eylem’in 67’nci gününde HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önüne 5 yıl önce 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Rojat (21) için gelen 8 çocuk annesi Necibe Çiftçi, Hakkari Şemdinli’den gelerek nöbete katıldığını ifade ederek, “Bugünde Hz. Süleyman ve sahabeler türbelerinde çocukları dağa kaçırılan bütün annelerin çocuklarının hepsi için dua ettim Allah’a. Allah bizim çocukları geri göndermeyi nasip etsin” dedi.