Diyarbakır'da "evlat nöbeti"nin 100'üncü gününde ziyaretçi yoğunluğu sürüyor

DİYARBAKIR (AA) - "Diyarbakır anneleri"nin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemi 100'üncü gününde destek ziyaretleri ile sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattıkları oturma eylemi devam ediyor.

Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Vatan Partisi, Osmanlı Ocakları, Cumhuriyet Kadınları Derneği, Demokratik Sol Parti ile Van'dan gelen çeşitli kadın sivil toplum kuruluşlarının üyeleri aileleri ziyaret etti, desteklerini iletti.

Van'dan gelen kadınlar adına konuşan Öznur Pazarbaşı Bingöl, annelerin acılarına destek olmak için geldiklerini belirterek, "Hacire annenin başlattığı kıvılcım kocaman bir ateş oldu. Bu ateş hainlerin peşini asla bırakmayacak. Buradaki gözü yaşlı anne ve babaların ahı ne bu dünyada ne de öbür dünyada kimseye kalmayacak. Annelerin yanındayız, PKK'nın karşısındayız. Başka bir ananın evladından ayrılmasına asla müsaade etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.